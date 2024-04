¿Robin morirá en el final de Generación 98? Esto respondió Gabriel Urzúa sobre rumores que suman fuerza en las redes

14 de Abril de 2024

El intérprete de Robin, Gabriel Urzúa, entregó detalles sobre el futuro del personaje de cara al final de Generación 98.

Compartir

La teleserie de Mega Generación 98 está emitiendo sus últimos capítulos, donde los seguidores han planteado diversas teorías con respecto a qué pasará en el final de la nocturna. Bajo este contexto han surgido rumores con respecto a uno de los personajes más destacados de la producción: Robin, el amigo de Martita.

Ante esta situación, Gabriel Urzúa, actor que interpreta dicho papel, se refirió al éxito de su personaje y despejó las dudas sobre las teorías sobre el futuro de Robin.

En conversación con el podcast La Pura Verdad de ChileActores, el intérprete partió diciendo: “Muchos dicen que se va a morir“.

Gabriel Urzúa dijo que todo esto se originó con el anuncio de la gira Generación 98: la prueba final, donde recorrerán diversas ciudades a lo largo del país.

¿Qué pasará con Robin en el final de Generación 98?

“En el afiche sale el Robin con unas alitas, pero eso tiene que ver con el guion de la obra“, detalló.

A lo que añadió: “Hay cosas de la obra que tienen que ver con la teleserie, pero no necesariamente esa“, dijo en relación a la imagen promocional de dicha obra.

De esta forma, Gabriel Urzúa, intérprete de Robin en Generación 98, sugirió a los televidentes no tomar en cuenta los rumores. “Yo no me dejaría llevar por ese rumor, solo porque sale con unas alas en el afiche“, sostuvo.

Siguiendo en esa línea, el actor comentó: “No voy a decir si muere o no, pero no vayan a creerlo solo porque aparece como ángel en el póster. Eso es una coincidencia“.

Por otro lado, Urzúa adelantó que Robin tendrá más proyectos luego de que finalice Generación 98. “La teleserie va a terminar la próxima semana, probablemente. Después de ese cierre, hay más cositas para mi personaje, como la obra de teatro, la fiesta, y tal vez algo más por ahí…“, aseguró.