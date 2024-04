Quién es Austin Palao, el nuevo participante confirmado en ¿Ganar o Servir?

16 de Abril de 2024

El nuevo participante del reality show de Canal 13 es el mejor amigo de Fabio Agostini.

¿Ganar o Servir? ya comenzó sus grabaciones en Perú, y a días de su estreno, Canal 13 reveló la identidad de un nuevo participante que se sumará al encierro.

Se trata de Austin Palao, un hombre de 29 años que ya cuenta con experiencia en shows de televisión y que por primera vez participará de un reality.

Pero antes de ingresar a la casa-hacienda, el concursante reveló algunos datos sobre su vida y sus impresiones sobre el programa.

Quién es Austin Palao, el nuevo participante de ¿Ganar o Servir?

El participante que está preparando sus maletas es Austin Palao, un joven peruano que desde los 18 años ha participado en programas de televisión en Perú.

Dentro de estos está Combate y Esto es Guerra, dos programas de competencias, y El Poder del Amor, un show de parejas en el que estuvo acompañado de la participante de Tierra Brava, Shirley Arica.

Junto con esto, el modelo reveló que es muy buen amigo de Fabio Agostini, quien es uno de los finalistas del actual reality que emite Canal 13.

“Fabio es mi hermano, es de mi círculo más cercano. Fue de las primeras personas, junto con su hermano Bruno, en empatizar muy bien conmigo. Nos íbamos de fiesta y de viaje muchas veces, nos hemos aconsejado, escuchado”, confesó.

En cuanto a su ingreso a ¿Ganar o Servir?, Austin Palao sostuvo: “En programas de competencia tengo bastante experiencia, pero no en realities. Pero en El Poder del Amor estábamos en una casa 16 horas al día, así que tengo algo de noción de tener que compartir todo el día con gente”.

Mientras que sobre su estado físico frente a las competencias, el modelo expuso que “no hay día que no vaya al gimnasio, es algo tan natural en mí como levantarme y tomarme un café. Aunque hace mucho que no hago competencias como tal, siempre estoy en ritmo y es cosa que me acople”.

Finalmente, Austin confesó que por su amistad con el español conoció a Pamela Díaz, quien aprovechó de darle algunos consejos antes de que ingresara al encierro.

“Me cae muy bien, es súper chévere. Fui a Chile para el cumpleaños de Fabio y ella se portó excelente conmigo, me dijo las cosas que le gustan al público chileno y me dio consejos, que me muestre tal cual yo soy”, reveló el nuevo jugador de ¿Ganar o Servir?