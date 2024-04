Los dardos de Claudio Valdivia contra Daniela Aránguiz en la previa de su ingreso a ¿Ganar o Servir?

5 de Abril de 2024

El hermano de Jorge Valdivia especuló sobre cómo se llevará con Luis Mateucci, y se fue en picada contra su ex cuñada.

Luego de mucha especulación, Claudio Valdivia fue confirmado como uno de los participantes del reality ¿Ganar o Servir?, donde deberá convivir con la actual pareja de su ex cuñada Daniela Aránguiz.

Por esta razón, antes de ingresar al encierro, el hermano de Jorge Valdivia tuvo una entrevista con Canal 13, donde se tomó unos minutos para sincerarse sobre cómo enfrentará el encierro. Fue allí, que fue consultado por su relación con la ex Mekano, refiriéndose en duros términos sobre ella.

¿Qué dijo Claudio Valdivia contra Daniela Aránguiz?

Antes de ingresar a ¿Ganar o Servir?, que ya inició sus grabaciones en Perú, Claudio Valdivia entregó fuertes declaraciones sobre Daniela Aránguiz: “No tengo ninguna relación con ella, nunca la tuvimos”.

“Nunca nos llevamos bien, a mí ella no me caía bien y yo no le caía bien a ella, porque para ella yo era el hermano mala influencia”, confesó.

En esa misma línea, el deportista sostuvo: “La Daniela es así, yo la conozco hace muchos años, es de esas personas que tira cosas que no son reales y las deja ahí. Y no se va a disculpar jamás de lo que dijo. Ha habido muchos episodios donde ella me ha involucrado a mí, a mis hijos y a mi ex”.

Por otro lado, explicó cómo podría influir el vínculo que tiene la ex participante de Tierra Brava con Luis Mateucci.

“Obviamente que yo esté en el reality con Mateucci para la gente va a generar morbo, y yo acepto eso, porque estará entretenido. Y si él me saca el tema, lo conversaremos”, afirmó el ex chico reality.

Finalmente, Claudio Valdivia aseguró que a pesar de todo, no cierra las puertas para conocer al competidor argentino. “No conozco en persona a Mateucci. Yo no tengo conflictos de antemano con nadie, tengo que conocer a la gente para saber cómo me cae. Lo que veo hoy día es que él está con Daniela como pareja, y ambos publican en sus redes sociales que están felices, y por otro lado, mi hermano también tiene su pareja y está feliz”, expresó.