Las dos muertes que impactarán en el penúltimo capítulo de Generación 98

17 de Abril de 2024

¡Alerta de spoiler! La teleserie de Mega terminará el próximo lunes 22 de abril y contará con trágicas escenas.

Compartir

Comenzó la cuenta regresiva para el fin de Generación 98, y sus últimos capítulos estarán marcados por impactantes escenas en las que se presentarán las muertes de dos personajes.

En el episodio 178 que se transmitirá la noche de este jueves, se verá un inesperado encuentro que terminará con un fatal desenlace.

¡Alerta de spoiler! Estas son las dos muertes que marcarán el fin de Generación 98

En el penúltimo capítulo que aún no está disponible en Mega Go, se podrá ver que Loreto (Ignacia Baeza) está en una cabaña junto Vicente (Simón Pesutic). Esto, ya que su ex pareja llegó a la inauguración de su nuevo café familiar donde drogó y secuestró a la mujer tras encontrarla sola.

Tras verse en esa situación, la ex dueña del sushi aprovechará un descuido de para mandarle su ubicación a Tomás, el Moco Rodríguez (Felipe Rojas). Allí, inmediatamente el dentista irá en su rescate, pero antes le pedirá a los hijos de ella que llamen a la policía.

MEGA.

Momento más tarde, el ex esposo de Paula (Josefina Montané) llegará al lugar para llevarse a su amiga, pero el personaje de Simón Pesutic no se lo hará tan fácil y lo amenazará con un arma.

“Baja la pistola, podemos conversar nosotros dos”, dirá Loreto intentando calmar al amigo de su hijo.

Sin embargo, esto no será suficiente ya que terminará disparándole de todas maneras a Tomás, quien morirá por el impacto minutos más tarde.

MEGA.

Pero eso no es todo, porque poco después llegará la policía, y al ver que Vicente intenta matar a Loreto, le disparan en varias ocasiones.

Por otro lado, el esperado final de Generación 98 será transmitido por Mega el próximo lunes 22 de abril.