VIDEO – Daniela Aránguiz responde sin filtro al comunicado de Jorge Valdivia: “Nunca más me voy a callar”

19 de Junio de 2024

La ex Mekano habló sin tapujos sobre las declaraciones de su ex marido e incluso apuntó contra Maite Orsini.

Daniela Aránguiz no dudó en responder en duros términos contra su ex pareja Jorge Valdivia, quien la aludió recientemente en un polémico comunicado donde le pedía que no siguiera hablando de él.

Durante la última transmisión del programa Sígueme se refirieron al escrito del ex futbolista que fue revelado por la periodista Cecilia Gutiérrez. Allí, Valdivia acusó a la madre de sus hijos de sobrepasar “los límites“.

“Me sorprende profundamente que aún siga siendo tema nuestra relación terminada hace ya más de dos años. ¿Por qué ella comenta de mi vida íntima si yo nunca me he referido públicamente a sus posteriores relaciones amorosas tras el quiebre matrimonial?”, cuestionó el ex deportista.

Fue ahí, que le hizo una petición a Aránguiz: “Llamo de corazón a Daniela a que no hable más de mi vida personal. Tú hiciste tu nueva vida y yo también, todo el respeto por eso”.

La respuesta de Daniela Aránguiz al comunicado de Jorge Valdivia

Tras estas declaraciones, el programa de TV+ no dudó en sacar el tema a colación para que su panelista Daniela Aránguiz respondiera en exclusiva al mensaje de Jorge Valdivia.

Como era de esperarse, la ex Mekano no tuvo problema en referirse al tema y aprovechó de decirle un par de cosas a su ex.

“Lo primero, me hiciste callar durante 20 años, nunca más me voy a callar en mi vida”, acusó Aránguiz.

“Lo segundo, lo que yo hago es trabajar. Si tú tienes líos de falda con otras mujeres, y van a hablar de ti o de los escándalos de tu polola (…) yo voy a opinar del tema porque es mi trabajo y dejé de trabajar muchos años porque me lo pediste tú”, continuó diciendo.

Tras esto, la ex chica reality manifestó que el comunicado le generó muchas dudas y aprovechó de arremeter contra la actual pareja de Valdivia.

“O este mensaje lo escribió Maite Orsini, porque te conozco como si te hubiera parido, y sé que esto no lo escribiste tú. Pero voy a hacer como que lo escribiste tú”, dijo.

Para terminar, Aránguiz sostuvo: “Lo encuentro raro, no sé si esto es un ataque de celos de tu polola por yo decir que te voy a amar de diferente manera toda la vida, o si es un ataque de celos porque tuve una aventura con Fabio Agostini”.