VIDEO – Daniela Aránguiz revela la verdad detrás de la foto con el ex de Camila Andrade

12 de Julio de 2024

En conversación con el programa Sígueme, Daniela Aránguiz reconoció que el ex de Camila Andrade tiene muchas cosas que le gustan.

Daniela Aránguiz asumió que “a mí me gusta“ Gerardo Zavala, ex pareja de Camila Andrade, aunque aclaró que hasta el momento “no ha pasado nada” entre ambos.

Así lo manifestó la panelista del programa de farándula Sígueme, al referirse a la fotografía de ambos que se filtró y que comentaron los panelistas de Zona de Estrellas, en Zona Latina.

La imagen mostraba que la ex de Jorge Valdivia se daba un abrazo con el empresario, al interior de un local nocturno en la ciudad de Miami, Estados Unidos, donde pasa sus vacaciones.

Mediante una videollamada, Daniela Aránguiz habló del tema con sus compañeros de panel en el programa de TV+.

Qué dijo Daniela Aránguiz del ex de Camila Andrade

En el contacto con sus compañeros, la ex chica Mekano dijo que con Gerardo Zavala “hay una relación de amistad, pero yo no te voy a negar que a mí me gusta“.

“Gerardo tiene muchas cosas de un hombre que a mí me gusta y que se me habían olvidado“, reconoció Daniela Aránguiz sobre el ex de Camila Andrade.

En ese sentido, reconoció que “yo estaba acostumbrada a ser tratada con un hombre muy varonil, con un hombre que cuida mucho, un hombre más grande“.

“Eso se me había olvidado y quizás como que él me recuerda eso“, manifestó la panelista, quien aseguró que no quiere exponer al empresario porque no trabaja en el medio.

Finalmente, y antes de que sus compañeros de panel le hicieran preguntas más íntimas sobre su encuentro con el ex de Camina Andrade, la ex de Jorge Valdivia dijo: “¡Ojo! No ha pasado nada“.