30 de Abril de 2024

La animadora reveló mensajes que le compartieron sus hijos, y aprovechó de entregarles un cariñoso agradecimiento.

Compartir

Hace una semana, Fernando Solabarrieta confirmó su quiebre matrimonial con Ivette Vergara, y pese a que la animadora sigue guardando silencio sobre su ruptura, finalmente reapareció en redes sociales.

La periodista recientemente compartió a través de sus historias de Instagram emotivas frases y dedicatorias que le habrían enviado sus hijos. Junto con esto les entregó un lindo mensaje agradeciendo el apoyo.

Los mensajes de Ivette Vergara en medio de su quiebre con Fernando Solabarrieta

“Mamá, tú no tienes ni la menor idea de cuánto me inspiras, me llenas de fuerza y motivación para salir adelante (…) Gracias por estar siempre para mí, te amo“, decía la imagen reposteada por Ivette Vergara.

En la misma publicación, la periodista le dedicó tiernas palabras a su hijo Iñaki, quien le envío la publicación.

“Que uno de tus hijos te dé los buenos días con este mensaje… No puedo más de amor, te amo mi vida”, escribió emocionada la comunicadora.

Junto con esto, compartió otro registro que habría sido enviado por Nicolás Solabarrieta en el que hacía referencia a la importancia de las mamás en la vida de las personas. A raíz de esto, le dedicó un especial mensaje a su hijo.

“Que más puedo pedir, sólo agradece a Dios por mis maravillosos hijos, gracias mi vida”, escribió Ivette.