“Quizás no soy tan buena”: Isidora Jiménez estuvo a punto de renunciar a Santiago 2023 tras críticas de Solabarrieta

6 de Noviembre de 2023

María Ignacia Montt declaró que su compañera de equipo estuvo a punto de renunciar a la carrera por estos dichos en su contra.

Isidora Jiménez, sin quererlo, protagonizó uno de los hechos más polémicos de Santiago 2023, luego que fuera el centro de las críticas de la transmisión televisiva de CHV de los Juegos Panamericanos, a cargo de Fernando Solabarrieta, Rodrigo Vera y Macarena Reyes.

Y es que luego de participar en los 200 metros planos, Reyes le expresó a sus compañeros que “ya hace mucho que no le da”, mientras que Solabarrieta agregó que “y la verdad, seamos sinceros, nunca le dio mucho tampoco”. Todo esto se escuchó gracias a un micrófono abierto que permitió escuchar las palabras de los periodistas.

Ante esto, María Ignacia Montt, atleta que fue parte del equipo femenino de la posta 4 x 100 metros, donde también estaba Isidora Jiménez, declaró a Buenos Días a Todos de TVN que su compañera de equipo estuvo a punto de renunciar a la carrera por estos dichos en su contra.

“La Isi había corrido y hablamos con ella el miércoles, y dice no, estoy bien. Da lo mismo lo que hablen, filo vamos”, relató Montt.

Pero “a la mañana siguiente, como que le pegó y me dice quizás no necesiten correr la posta conmigo. Si están hablando así, quizás no soy tan buena“.

Frente a esto, Montt indicó que “fue como ¿qué te pasa?, por favor, para arriba. Y empezamos todos a tirarle ánimo y tuvimos que contenerla”.

“Ella (Isidora Jiménez) tenía el anillo de los Juegos Olímpicos en el dedo y le dije mira tu anillo y acuérdate quién eres”, sostuvo.

La velocista precisó que “le decíamos te necesitamos, no puedes no estar. La apañamos y creo que lo logramos y lo pudimos hacer bien. Salimos demasiado empoderadas y con ganas de comernos el mundo”.