VIDEO – Sebastián Ramírez arremete contra Luis Mateucci por dichos en ¿Ganar o Servir?

6 de Mayo de 2024

El ex chico reality se refirió en duros términos contra el finalista de Tierra Brava, y aprovechó de dejarle un mensaje a Fran Maira.

Los dichos de Luis Mateucci en ¿Ganar a Servir? no han pasado desapercibidos, y tras enterarse de algunas de sus frases, Sebastián Ramírez no dudó en mandarle varios mensajes en su contra a través de redes sociales.

Todo surgió en medio de una conversación entre el participante argentino con Francisca Maira y Oriana Marzoli. Fue allí, que de repente empezaron a hablar del conocido ex chico reality, destacando varias de sus polémicas.

“Quedó funado con la mujer, que no le pasó nunca la bendición. Son tiktokers y Youtuber, la hija y la ex mujer, entonces lo revientan en todos lados”, manifestó el finalista de Tierra Brava.

Por otro lado, Fran acusó a Ramírez de no haber divido un premio que ganó en Gran Hermano, luego de haber quedado en un acuerdo de palabra con otros de sus compañeros.

Sebastián Ramírez con todo contra Luis Mateucci

Tras escuchar esto, el ex chico reality no aguantó y se manifestó rápidamente través de sus historias de Instagram contra Luis Mateucci.

“Oye pelmazo, este video lo vas a ver cuando salgas, ya te queda poco. Porfa deja de hablar de mí, hablas de mí en todos los realitys, que soy acá, que no pago la pensión y la Fran ahora ay, me cae mal”, manifestó Sebastián Ramírez, al inicio del registro.

A esto, agregó un mensaje para su ex compañera de encierro: “Yo gané ese premio y no lo voy a repartir a nadie, ya lo dije. Paren de hablar de mí, yo no hablo de ustedes, para mí son nada, no existen”.

Luego retomó sobre el chico reality argentino: “Mateucci, no tienes ángel, con el ángel se nace. Siempre me has tenido envidia. Cómo decí que producción le dice a las mujeres se metan conmigo. Estás loco we.., es el encanto”.

Por otro lado, Ramírez subió un post a su perfil donde se refería en duros términos contra Mateucci. Sin embargo, luego de algunos minutos decidió borrarlo.

“Mira colita encubierto, zapatito blanco, y que siempre te agarras a las mujeres de futbolistas. No tienes dónde caer de muerto”, afirmó.

A esto, añadió molesto: “Pago la pensión imbécil envidioso, te hice llorar en Doble Tentación, ya no querías más que te webiara y fuiste mi juguete más satánico y eres un cagón, tetón, racista! Y te digo algo feo cara de pato y tufo hediondo? Me pagan cinco veces lo que te pagan a vo, no llegas ni siquiera con un carbón a la casa de tu mina”.

Para finalizar, Sebastián Ramírez sostuvo: “Ya nos vamos a ver las caras cagón. Yo no necesito a nadie para resaltar, cuida tus palabras estás hablando con el mejor de Los realities en Chile”.