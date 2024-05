VIDEO – El emotivo mensaje del hijo de Javiera Suárez por el Día de la Madre

13 de Mayo de 2024

Las palabras del niño fueron compartidas por su padre a través de un tierno registro en redes sociales.

En el contexto del Día de la Madre, Pedro Milagros, hijo de la periodista Javiera Suárez, hizo una visita al cementerio y allí aprovechó de dedicarle un tierno mensaje a su mamá a cinco años de su muerte.

La comunicadora, que falleció en junio de 2019 a los 36 años, fue diagnosticada con cáncer a la piel en 2016, una enfermedad que terminó ramificándose por su cuerpo.

A raíz de su deceso, el padre del niño, Cristián Arriagada, compartió un video en su cuenta de Instagram donde evidenciaba que pasaron este especial día en el Parque del Recuerdo.

El especial mensaje del hijo de Javiera Suárez por el Día de la Madre

En las imágenes que compartió el médico, se muestra a Pedro frente a la lápida de su madre recitándole una emotiva carta en inglés.

“Mommy, mommy, I love you. Thanks for all the things you do. I love you and you love me, that’s the way it should be”, leyó el niño en memoria de Javiera Suárez.

Lo anterior, se traduce como: “Mami, mami, te amo. Gracias por todas las cosas que haces. Te amo y me amas, tal como debe ser”.

Por otra parte, el menor de edad en compañía de su padre dejó un ramo de flores y la carta alrededor de su tumba donde también se puede ver una fotografía de ella.

La publicación provocó que muchos usuarios entregaran emotivos comentarios recordando a la periodista, mientras que otros aplaudían el actuar del padre del niño.

“Que bien escogió Javiera al padre de su hijo… Dios los cuide siempre”, “Que bueno que la memoria de ella nunca muera en Pedrito y sepa que su mamá fue una valiente”, “Que hermoso, un beso al cielo y su hermosa Familia”, son algunos de los mensajes que se pueden leer.