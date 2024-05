VIDEO – “No voy a ir nunca más”: Javiera Contador y su posible regreso al Festival de Viña

26 de Mayo de 2024

"Yo pensaba que igual uno podía revertir la situación un poco, a través del trabajo que uno ha hecho", planteó Javiera Contador sobre lo vivido en el Festival de Viña.

Compartir

La comediante Javiera Contador descartó de plano cualquier posibilidad de regresar al Festival de Viña, tras la mala experiencia vivida este año, cuando dejó la Quinta Vergara entre las pifias del público.

Así lo aseguró la también actriz en el diálogo que mantuvo con Pamela Díaz en el programa Sin Editar, donde planteó que “no nací en esta vida para pasarlo mal“.

En un diálogo abierto y cordial, la Fiera le fue preguntando a Contador sobre lo que vivió en el evento veraniego, tras lo que Javiera reconoció que “tuve mucha presión y fue todo muy heavy“.

Contó que “en la conferencia de prensa había como una animadversión, a preguntar mucho porque una vez me pifiaron, una vez, un grupito chiquitito”.

Para Javiera Contador “el aire estaba enrarecido” en el festival

“El aire estaba un poco enrarecido, cada nota de prensa era como oye, entonces, ¿no te van a pifiar?“, añadió.

“Yo pensaba que igual uno podía revertir la situación un poco, a través del trabajo que uno ha hecho”, planteó Javiera Contador sobre lo vivido en el Festival de Viña.

A la vez, admitió que “quizás una persona con más oficio, con más profesionalismo, pudo dar vuelta la situación”, y dijo que “lo que sentí es que daba lo mismo la rutina que tuviera. Para mí esa situación es inabarcable como comediante“.

Consultada por Pamela Díaz si ahora que Mega se quedó con los derechos del Festival ella podría regresar a la Quinta Vergara, la actriz y comediante lo descartó de plano.

“No, yo no voy a ir nunca más al Festival de Viña, jamás. Nunca más, nunca más. No nací en esta vida para pasarlo mal, yo voy a ir a lugares donde lo quiero pasar bien. Y Viña, aunque me vaya increíble, es un lugar donde yo lo paso mal, desde la previa”, cerró.

Mira la entrevista completa a continuación.