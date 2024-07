VIDEOS – “Prefiero que no entre”: la declaración de Facundo sobre Pamela Díaz en la antesala de su ingreso a ¿Ganar o Servir?

11 de Julio de 2024

Sin saber que en pocos días ingresará, Facundo González recordó a Pamela Díaz en medio del encierro.

Facundo González se refirió a Pamela Díaz en una conversación con Oriana Marzoli en el más reciente episodio de ¿Ganar o Servir?

Ocurrió cuando la pareja caminaba por los jardines de la casona, momento en que la nacida en Venezuela se dirigió a una cámara y dijo, entre risas: “Un saludo para Pamela”. Frente a esto, el trasandino le confesó que le daría un poco de miedo que “La Fiera” entrara al reality, a lo que Marzoli se preguntó: “Pero qué, ¿es un monstruo? ¿Come personas?”.

“No quiero que pelees… No era mi novia. Pasamos lindos momentos, hace unos meses que nos conocíamos y ella sabía que yo iba a entrar acá y todo. Mira, yo siempre te voy a poner arriba a ti y si me necesitas voy a estar para lo que sea”, manifestó González.

Oriana le explicó que continuaba sin entender por qué le tenía miedo, a lo que el argentino reconoció que “sería un poquito estresante esa situación y aquí me encariñé contigo y me gustas y qué voy a hacer, esas cosas pasan. Es diferente, yo acá contigo me veo todos los días y conocer a una persona viéndola de vez en cuando durante dos o tres meses, no es lo mismo que conocer a una persona un mes y verse todos los días, ¿me entiendes?”, y remató con que “y sí la pasábamos bien allá, no te voy a mentir, es la verdad”.

¿Pamela u Oriana?

Más adelante, con los hombres en la cocina, Pangal le preguntó a Facundo que en el caso de que “si entra Pamela, ¿a cuál eliges?”. El argentino le respondió: “No sé, a la Pamela le tengo cariño. A mí me gusta Pame y le tengo cariño, pero prefiero que no entre“.

Junto con eso, aseveró que “yo no pensé que Oriana me iba a gustar tanto y que me iba a dar esta locura”. Su amigo, Austin, le comentó entre risas que “esa situación me gustaría verla”.