VIDEO – Revelan las primeras imágenes de Pamela Díaz en ¿Ganar o Servir?

8 de Julio de 2024

Aún se desconoce la fecha en la que ingresará la animadora, pero Canal 13 reveló varias escenas donde se adelanta su participación.

Compartir

Las sorpresas no paran en ¿Ganar o Servir? y así lo dieron a conocer en el matinal Tu Día, lugar donde revelaron las primeras imágenes de Pamela Díaz tras ser confirmada al conocido encierro de época.

La mañana de este lunes, se reveló que La Fiera se sumará a la experiencia de telerrealidad durante los próximos capítulos. Un ingreso que aún no se ha podido ver en la pantalla y que aún no cuenta con una fecha exacta.

Según se pudo ver en los registros, la estadía de la conocida comunicadora dará mucho de qué hablar, siendo protagonista de risas y polémicas.

Las primeras imágenes de Pamela Díaz en ¿Ganar o Servir?

Al comienzo del video se muestra una publicidad sobrevolando la casona acompañada de un gran cartel donde se lee: “La verdadera reina está por llegar”.

Una frase que rápidamente causó la expectación del resto de los integrantes del encierro, quienes salieron al patio a mirar qué ocurría.

Momentos más tarde, se ve a Pamela Díaz descendiendo de un helicóptero vestida con atuendo de señora.

Pero eso no es todo, ya que luego se adelanta a la influencer en un Cara a Cara donde aprovechó de lanzar sus dardos contra el liderazgo de Luis Mateucci.

“Siempre te gusta tirar a todas las mujeres, tú nunca te ofreces y por algo eres un mal capitán”, arremetió.

Sin embargo, los minutos de diversión no faltarán ya que escenas después se ve como la ex Tierra Brava simula un gracioso exorcismo con el que hará partícipe a varios de sus compañeros.

Finalmente, Pamela Díaz explicó cómo se tomará su llegada a ¿Ganar o Servir? donde aclaró: “La gente a veces no entiende mi actuar en un reality, porque a veces me encuentran violenta y a veces divertida. Y me da lo mismo lo que opine la gente a la que no le gusto”.