VIDEO – Así fue la competencia donde Austin Palao sorprendió al quedar nominado en ¿Ganar o Servir?

27 de Mayo de 2024

El desafío terminó con el jugador peruano en riesgo de eliminación, y también dejó sorpresivos resultados.

El último capítulo de ¿Ganar o Servir? estuvo marcado por la intensa competencia masculina que terminó, sorprendentemente, con Austin Palao como el primer nominado de la semana.

En esta nueva prueba, los hombres de la casona se enfrentaron para determinar quién quedará en peligro de eliminación, al inmune y al sirviente que cambiará de roles con uno de los señores.

A raíz de este desafío, la animadora Karla Constant conversó con algunos jugadores destacando su interacción con Botota y Poeta, quienes han sido antiguos perdedores.

“Esta vez vengo dejando todo lo que pasó atrás y voy a entregar lo mejor de mí. He estado entrenando bastante y quiero salir airoso, quizás no ganar, pero no perder”, manifestó el transformista.

Por su parte, el participante del equipo Soberanos afirmó estar “mentalizado en dar lo mejor y seguir superándome a mí mismo”.

La intensa competencia que dejó a Austin Palao como el primer nominado

La competencia de ¿Ganar o Servir? involucró no sólo fuerza y agilidad, sino también habilidad y puntería, una destreza que complicó a más de un participante dejando sorpresivos resultados.

El primero en finalizar la serie de obstáculos fue Claudio Valdivia, quedando inmediatamente inmune, asegurando una semana más en el encierro. A él lo siguió el recién llegado Christian Mujica, quien pudo cambiar de lugar con un señor.

Sin embargo, lo que nadie esperaba es que los últimos lugares fueron ocupados por Poeta y Austin, siendo este último el nominado de los varones, luego de ser superado por todos sus compañeros en el sector de puntería.

Al darse cuenta de su derrota, el jugador peruano pateó la escenografía mientras que el resto de los competidores celebraba la inesperada remontada del locutor de fútbol.

Una vez calmado, Austin entregó su percepción luego de la competencia: “No me salieron bien las cosas, estas cosas de habilidad tienen esto. Pero cada vez que me pongo incómodo crezco más”.

Momentos más tarde, Mujica lo eligió para cambiar de roles por lo que Austin no sólo quedó como nominado, sino que también pasó a ser uno de los sirvientes.