VIDEO – Estafador de Tinder se defiende tras reportaje en su contra: “Se movió por la venganza”

29 de Mayo de 2024

Marcelo Becker apuntó a que la investigación que lo calificó de embaucador fue motivada por una antigua pareja de su ex, la periodista Ana María Silva.

Marcelo Becker, conocido también como el Estafador de Tinder por los medios nacionales, se defendió luego de la publicación de un reportaje en Mega donde lo acusaron de haber engañado a varias mujeres que conocía a través de la aplicaciones de citas.

Dentro de esta investigación emitida en diciembre, evidenciaban que el empresario era pareja de la periodista Ana María Silva, con quien estaba a punto de casarse. Un compromiso que rápidamente se vino abajo tras hacerse pública esta información, lo que llevó a la notera de Canal 13 a desaparecer de la opinión pública.

Allí, las víctimas declararon contra Becker, donde una de ellas aseveró que “lo conocí en el trabajo, súper encantador, bien vestido, muy galán. Este tipo fue muy hábil, porque después que terminó conmigo giró plata de mis tarjetas. A mí me tuvo que haber quedado debiendo como siete millones de pesos”.

La defensa del Estafador de Tinder

Luego de algunos meses, Marcelo Becker decidió hablar por primera vez, y contar su verdad en Bombastic, podcast conducido por Cecilia Gutiérrez.

En la conversación, expuso que las acusaciones en su contra no son ciertas, y que todo el reportaje de Mega habría sido orquestado de manera maliciosa. Lo anterior, ya que habría una ex pareja de Ana María Silva, un periodista de Chilevisión. estaría detrás de él.

“Este reportaje para mí, se mueve por la venganza y por el despecho de un periodista de Chilevisión que era ex pareja de la que era mi pareja en ese entonces, que se llama Camilo Zavala”, afirmó Becker.

En esa misma línea, agregó que “dijeron que era el Estafador de Tinder, el embaucador sentimental, qué no dijeron, pero eso no es así (…) Nunca he tenido una relación con alguna persona vía estas aplicaciones”.

Momentos más tarde, el empresario reveló cuál es su vínculo actual con la comunicadora de Canal 13: “Mantenemos una relación cordial, de respeto, tengo la mejor impresión de ella como mujer, profesional. Esto repercutió no solo para ella, sino para mí, mi entorno. Fue un terremoto”.