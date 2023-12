El “estafador de Tinder” con el que casi se casa periodista del matinal Tu Día

8 de Diciembre de 2023

Marcelo Becker es acusado de enamorar a sus víctimas para beneficiarse económicamente. Sería una veintena de mujeres las que habrían caído en sus mentiras.

Este viernes, el matinal Mucho Gusto de Mega emitió un reportaje sobre Marcelo Becker, un hombre que es acusado de estafa y que estuvo a punto de casarse con la periodista de Canal 13, Ana María Silva, quien se desempeña en el matinal Tu Día.

La pieza audiovisual dio cuenta del modus operandi que tendría este hombre, el que enamoraba a sus víctimas para beneficiarse económicamente. Sería una veintena las víctimas de las que se habría aprovechado.

Una de las afectadas, que se identificó como Javiera, relató que “lo conocí en el trabajo, súper encantador, bien vestido, muy galán. Este tipo fue muy hábil, porque después que terminó conmigo giró plata de mis tarjetas. A mí me tuvo que haber quedado debiendo como siete millones de pesos”.

“Quedé destruida, me costó meses recuperarme. Haberme dado cuenta que yo me enamoré de una persona que no existía, fue devastador. Más que pena, siento una responsabilidad tremenda cada vez que hay una nueva víctima”, agregó.

Otra de las víctimas reveló que cuando Marcelo Becker se enoja “puede ser capaz de cualquier cosa, también ha amenazado a familiares míos“.

“Si le decías que no a algo, se ponía muy violento verbalmente. Con insultos y garabatos. Violento físicamente fue sólo una vez, cuando llegó borracho, yo me encerré en la cocina y llamé al conserje para que llamara a Carabineros. Yo no sé qué hubiese pasado si no llegaba seguridad ciudadana”, expuso.

Otro antecedente es que este hombre también cuenta con antecedentes por violencia. En 2022, por ejemplo, fue acusado de amenazar a un ex socio: “Te voy a cagar a ti y a toda tu familia, hija de p…, voy a cagar a tu familia y créeme que mañana tu familia lo va a pasar mal por culpa tuya“, le habría dicho en un audio.

En 2015, fue detenido por romperle la nariz a otro hombre en un servicentro y también estuvo detenido cuatro veces por conducir en estado de ebriedad.

¿Qué pasó con el matrimonio de Ana María Silva?

A mediados de noviembre, Ana María Silva anunció que su matrimonio con Marcelo Becker había sido suspendido por motivos de “índole familiar”.

“Queridos amigos y familia, lamentamos comunicar la suspensión indefinida del matrimonio por asuntos de índole familiar, muchísimas gracias por su cariño y comprensión como siempre. ¡Seguimos en contacto!”, decía el mensaje.

Sin embargo, el verdadero motivo es que la periodista se habría enterado de los engaños de su pareja.

Cecilia Gutiérrez, esta mañana, indicó que Silva “suspendió el matrimonio porque se enteró que su pareja era el estafador de Tinder. En Mega están dando un reportaje del tipo. Ella se enteró de esto porque supo que estaban preparando un reportaje de su novio”.