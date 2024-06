VIDEO – Las inéditas declaraciones de la ex pareja de Diego Urrutia: “Carla Jara en un tiempo va a conocer al verdadero”

25 de Junio de 2024

La bailarina reveló que estuvo en una relación de años con el humorista y expuso sorpresivas situaciones que dieron paso a su término.

Sofía Lobos, la ex pareja de Diego Urrutia, sorprendió hablando por primera vez sobre cómo fue su relación con el comediante, y también aprovechó de advertir ciertas cosas sobre el nuevo vínculo que él tiene con Carla Jara.

Las impactantes declaraciones fueron parte del último capítulo de Bombastic, el podcast de Cecilia Gutiérrez que se estrenó la mañana de este martes.

Allí, la joven explicó que fue pareja de Urrutia por casi tres años, período en el que incluso estuvieron viviendo juntos. Una relación que finalmente terminó en febrero de este año pese a que mantuvieron contacto hasta abril.

Las inéditas declaraciones de la ex pareja de Diego Urrutia

“Diego nunca hablaba de su vida privada, no sabíamos que estaba pololeando”, comenzó diciendo Cecilia Gutiérrez luego de presentar a Sofía Lobos.

Sobre este punto, la ex pareja del comediante chileno no se guardó nada y entregó detalles de cómo fue su relación y las razones de su anonimato.

Fue allí, que explicó que hubo una discusión que provocó que él quisiera dejar de publicar fotos con ella. “No quiero que me vean contigo y después que terminamos”, explicó que fue la excusa de Diego Urrutia.

“¿Sentías que te tenía un poco como escondida?”, le preguntó la periodista. “Demasiado, yo ya sentía que no me amaba y me escondía demasiado”, sostuvo la bailarina.

En esa misma línea, Sofía confesó: “No le gustaba que nos vieran en público tomados de la mano, él justifica que se le hacía incómodo. Así que si lo ven con la Carla Jara tomados de la mano, para mí va a ser súper irónico”.

“De hecho, ya es irónico el hecho que lleve casi nada y suba un video”, exclamó Gutiérrez.

“Él pone un pie fuera de la casa y es otra persona”, afirmó.

Tras esto, la joven reveló una supuesta frase que le dijo Diego: “Me dijo que a él le hubiese interesado que yo fuera famosa para poder subirme a las redes”.

Finalmente, Manu González le consultó cómo fue enterarse de esta relación de Diego Urrutia con Carla Jara.

“Encuentro que está bien que esté andando con alguien, pero yo sé que Carla Jara en un tiempo va a conocer al verdadero Diego… y veamos ahí qué va a pasar”.