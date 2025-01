El Jordan 23 responde a acusaciones de agresión de su ex pareja: “Nunca le haría daño a mi familia”

Actualizado el 2 de Enero de 2025

El cantante urbano y su ex pareja se han acusado mutuamente de agresiones y episodios de violencia intrafamiliar.

El Jordan 23 salió al paso de las acusaciones que realizó su ex pareja, Millaray, quien sostuvo que el cantante urbano la agredió, compartiendo un registro donde el artista intentaba quitarle un teléfono al ver que grababa una discusión entre ambos.

“Mira cómo me pegaste, mira. Te grabé, po, te grabé. Te voy a demandar”, le precisa la joven, madre de los hijos de El Jordan 23 en el vivo.

Ante la polémica, el intérprete de Sheraton realizó un live para entregar detalles de lo sucedido, indicando que “Millaray trata de dejarme a mí como golpeador, que yo soy el que la maltrata, que esto y que lo otro… Y no saben nada que esta machucá (sic) es la que siempre me ha pegado, me ha maltratado y me amenaza con videos cu… perkines (sic) que me tiene grabado a su conveniencia”.

Frente a esto, Millaray compartió varios mensajes en contra de su ahora ex pareja, aseverando que “seguiré adelante cómo sea, durmiendo en el living de mi abuela o de mi papi, pero seguiré adelante porque siempre he podido sola en mi casa”.

“Estoy siempre sola con mis bebés, los baño, yo lo visto, yo les enseño, yo les doy su comida, sus leches, los acuesto y siempre andan bien vestidos porque ellos siempre serán mi prioridad y si me quedé fue por ellos, pero me doy cuenta de que estábamos mejor los 4, que siempre que estábamos los 5 algo malo pasaba y rompía toda la inestabilidad que había en nuestro hogar”, argumentó.

Pero El Jordan 23 no se quedó callado y replicó con un video de una antigua discusión entre ambos, donde es ella quien lo agrede.

“Y no muestro más pa’ atrás porque ella es una buena mujer, yo tengo mis errores y todo, pero nunca le haría ese daño a mi familia de estar exponiendo nuestros problemas o estar mintiendo para que la hagan cagar a ella. Pero ya es wea que me he quedado callado. Ahí está amenazándome que me va a demandar después de ella estar agrediéndome sin hacerle niuna wea. Yo todo por querer terminar las cosas bien”, disparó en su cuenta de Instagram.