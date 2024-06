FOTO – “Depravado y drogadicto”: la fuerte acusación del hermano de Coté López contra el hijo de Luis Jiménez

8 de Junio de 2024

El hermano de la modelo arremetió duramente contra Diego Jiménez, lanzó una fuerte advertencia y encendió el escándalo de la semana.

El hermano menor de Coté López defendió férreamente a la empresario tras el escándalo farandulero de esta semana, que involucran al hijo de Luis Jiménez (Diego Jiménez) y su ex pareja, Javiera Vidal, más conocida como La Sazón.

Tomás López por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, expuso un largo mensaje en defensa de su hermana y criticó duramente el actuar del hijastro de la modelo.

En este sentido, partió diciendo: “Sí, mi hermana lo consideró un hijo, yo lo consideré un hermano de otra madre y un mejor amigo. Hiciste llorar a mi hermanita, y la dejaste mal delante de todos, solo para conseguir seguidores y atención. Nos rompiste el corazón y nos traicionaste“.

“Cualquier motivo que tuvo mi hermana para alejarte y solo de noche, es porque eres un depravado y un drogadicto, que llegaba a su casa sin mantenerse en pie o modular y dejaba bolsitas de droga a su paso”, expuso en el mensaje que luego eliminó.

A lo que añadió: “El motivo principal no lo diré porque no es suave y yo sí pienso en mis sobrinos, en tus hermanos, a quiénes dejaste en shock por tu actuar”.

“Como lamentablemente estuve tanto tiempo cercano a ti, y conozco absolutamente todo de ambas partes, es mi deber entrar en este show que armaste sin yo haber estudiado teatro, para poder defender a mi hermana y desmentirte“, dijo.

Siguiendo en esa línea, Tomás López expuso: “Ella tuvo que quedarse callada y dejarte hacer el loco solo, pero le rompiste el corazón. Ahora cerró su insta, nunca había pasado, la persona más alegre que conocía, ya no lo está y siento su dolor como si fuera el mío. Y eso es algo que tú no tienes, empatía”.

“No puedes ser hijo de papi toda tu vida, que cuando no obtiene lo que quiere hace pataleta y destruye lo que toca, cómo lo hiciste con su familia. No digas mentiras sobre ella y no diré verdades sobre ti”, añadió.

Sumado a ello, el hermano de Coté López también se dirigió a la ex pareja del hijo de Luis Jiménez. “Por otro lado, La Sazón, no vale la pena hablar de alguien que se jacta de que su papá mató a alguien, que amenaza con eso y dice que por eso está donde está. No te tenemos miedo. Se deduce cómo es, y todo quién la conoce se da cuenta tarde o temprano”, arremetió.

Para cerrar, Tomás sentenció: “Aún así les deseo que puedan limpiarse, rehabilitarse, y cambiar la persona que son, no por ustedes, sino por el maravilloso hijo que la vida les dio. Disfruten la mala fama que ganaron ‘superestrellas’. Es lo último que diré sobre el tema porque me duele en el corazón. Perdí un hermano, para mí ellos ya no existen”.