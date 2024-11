VIDEO – “No sé si se acabó el amor”: las confesiones de Luis Jiménez sobre su quiebre con Coté López

11 de Noviembre de 2024

Por primera vez en televisión, el ex futbolista habló sobre lo que lo llevó a terminar con su matrimonio.

Tal y como se había anunciado, Luis Jiménez estuvo presente en Only Fama para hablar de diversos temas, pero, principalmente de su quiebre con Coté López.

En la oportunidad, el ex futbolista fue consultado si su hijo Diego tuvo injerencia en el fin de su matrimonio, tomando en cuenta la polémica que tuvieron con la influencer poco antes de que la relación terminara.

“Yo creo que al final en la relación son dos personas las que son las responsables. Sería demasiado injusto darle la culpa a Diego. Creo que la situación fue responsabilidad nuestra“, señaló de entrada.

En ese sentido, Jiménez postuló que todo se debió a un desgaste que vivieron como pareja. “Yo dejé de jugar, ella tenía mucho trabajo… el estrés. Creo que fue el desgaste de la relación el que nos llevó a tomar esta decisión antes de terminar mal”, indicó.

“No sé si se acabó el amor, siendo súper honesto. No es un interruptor que uno dice hoy lo enciendo y mañana lo apago“, añadió.

Por lo mismo, continuó, “antes de llegar a hacernos daños, sobre todo antes están nuestros hijos, la relación que tenemos con ellos. Y creo que lo más importante era cuidarlos a ellos y también cuidarnos a nosotros. Fueron 18 años que estuvimos juntos y la mayoría fueron siempre momentos lindos, entonces era mejor parar en el momento preciso“.

¿Reconciliación?

En Only Fama, Luis Jiménez fue consultado ante la posibilidad de poder lograr una reconciliación con Coté López. “Yo soy de los que intenta nunca decir nunca. Hoy es mejor no perder el cariño. Por algo nos separamos y estamos distanciados. Es la mejor solución para sanar”, respondió.

Fue en ese momento que Daniela Aránguiz aprovechó de preguntarle si aún ama a su a ex pareja, a lo que él respondió con un “sí“. Sin embargo, dejó en claro que no está en sus planes iniciar una relación, de momento.

“Siento que no tengo el tiempo, ni las ganas de estar en una relación. No quiero dramas. Siento que hoy la situación no da para estar juntos y es lo mejor”, afirmó.