Luis Jiménez corrige sus dichos: aún no ha firmado el divorcio con Coté López

Actualizado el 6 de Septiembre de 2024

La periodista Cecilia Gutiérrez se contactó con el ex futbolista, donde le reveló que se equivocó en sus declaraciones sobre su separación.

Compartir

Luis Jiménez sorprendió en sus redes sociales al anunciar que ya había firmado los papeles del divorcio con Coté López. Sin embargo, el ex futbolista tuvo que corregir sus declaraciones y aclarar que hubo una confusión, puesto que se había explicado mal.

La tarde del jueves 5 de septiembre, durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, el Mago Jiménez se sinceró con sus seguidores: “Estoy soltero, sí. Nosotros con la Jose nos separamos en septiembre del año pasado, después tuvimos un par de situaciones en las que volvimos, lo intentamos, pero finalmente no se dio”.

Tras esto, el ex seleccionado nacional reveló: “Para que no haya más especulaciones, nosotros firmamos los papeles de divorcio en enero, así que, en febrero si no me equivoco, estaríamos divorciados”.

Luis Jiménez aclara la confusión sobre sus declaraciones por su divorcio con Coté López

Luego de los dichos de Luis Jiménez, que rápidamente generaron revuelo en los medios, la periodista Cecilia Gutiérrez lo contactó para que entregara detalles sobre su divorcio con Coté López en el programa Hay que Decirlo de Canal 13.

“Prefiero contar todo de una vez para evitar especulaciones más adelante, y la mayoría de las preguntas que me hacía la gente era sobre eso”, le explicó el deportista.

Sin embargo, durante la conversación hubo un detalle que llamó la atención de la panelista, quien no dudó en expresar su inquietud.

“En mi suspicacia, le pregunté: Si ustedes firmaron el divorcio en enero, quiere decir que el cese de convivencia lo firmaron el año pasado (2023), porque te exigen un año del cese”, le comentó Gutiérrez.

Fue entonces cuando el Mago Jiménez le aclaró: “Me dice: ‘No, no firmamos el divorcio, firmamos el cese. En febrero estaríamos divorciados, me expliqué mal’”.