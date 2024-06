FOTOS – Quién es quién en el conflicto familiar que incluye a Coté López y al hijo de Luis Jiménez

5 de Junio de 2024

La empresaria salió a exponer su versión con un extenso texto sobre el conflicto con Diego Jiménez y su ex pareja.

Compartir

Un complejo conflicto familiar está sacudiendo a Cote López, luego que salieran a la luz distintas acusaciones en su contra, por parte del hijo de su conocida pareja Luis Jiménez.

La polémica fue creciendo ya que ambos compartieron su versión de los hechos, dejando ver que no mantienen ningún tipo de lazo. Incluso, a esto se sumó la ex pareja de Diego Jiménez y nuera del ex futbolista, Javiera Vidal, quien no tuvo problema en entregar detalles de la pelea.

¿Qué rol cumplió cada uno en el polémico conflicto familiar que envuelve a Coté López?

La revelación de Diego Jiménez

A través de sus historias de Instagram, el hijo mayor de Luis Jiménez compartió unos mensajes que se envió con su padre exponiendo que no mantiene vínculo alguno con Coté López.

“Peleamos. Me dijo que volvía conmigo si no te veía más ni hablaba más ni nada”, le escribió el ex deportista por WhatsApp.

En esa misma línea, el joven sumó una nueva publicación donde mostraba un mensaje privado que le envió la esposa de su padre.

“No quiero que vengan y no quiero volver a saber de ustedes”, sostuvo el usuario guardado como María José.

Toda esta información la reveló ya que la empresaria no lo dejó ir al cumpleaños de uno de sus hermanos menores junto a su hijo. Ante esto, decidió exhibir el distanciamiento que ha tenido que tener con su propia familia.

La aclaración de Luis Jiménez

Tras ver lo que publicó su hijo, Luis Jiménez no dudó en salir en defensa de su actual pareja y aclaró a qué se refería con ese mensaje de WhatsApp.

“Diego bien sabe que la José se refería a salir de noche. Nunca dejamos de vernos, además de que trabajaba en nuestra empresa y nos veíamos todos los días”, manifestó.

Javiera Vidal sale a la defensa

En ese punto de la discusión, apareció la ex pareja de Diego Jiménez, también conocida como La Sazón en Instagram. Todo esto, ya que se indignó con el trato que se ha llevado el padre de su hijo, respaldando también sus dichos.

“Qué mal ver cómo atacan tanto a una persona que siempre está ahí para todos, pero jamás le pagan de la misma manera. Me aburrí de ver cómo hacen v… al papá de mi hijo simplemente porque el fanatismo los ciega“, afirmó.

“Hablamos de una persona que va para los 40 años pero tiene una mente de 17 y que, de verdad, yo creo que debe ser un problema cometer errores y jamás asumirlos y simplemente culpar al resto. Es que así funciona todo para la queen“, arremetió contra Coté López.

A esto, Vidal agregó detalles de las razones que tendría la modelo para no querer verlo.

“Cuando se enojó conmigo y con Diego regaló cosas de mi hijo sin preguntarle a nadie. ¿Por qué fue su enojo? Porque hay audios donde ella sale contando que filtraría información del papá de sus hijos con tal de que el verdadero motivo de su separación (con Luis Jiménez) quedara impune”, acusó La Sazón.

En esa misma línea, la joven de 22 años afirmó que Diego contó sobre los audios a su padre, lo que explicaría que Coté López no quisiera verlo nuevamente.

“Ella siempre culpando a Diego de cada mala decisión que tomó su esposo, de los carretes, de mujeres, de todo… Obvio la culpa la tiene un w… de 23 años y no del caballero de 40 que es el papá y que tenía acceso a todo”, expreso.

Como si esto fuera poco, aprovechó de filtrar el audio en cuestión junto a la frase: “¿Le van a creer a una persona capaz de ensuciar la imagen de su marido para salvarse ella?, ¿ahí no vas a pensar en tus hijos o si?”.

“Te juro por Dios antes de juntarme con el we…, antes de cualquier w..‚ dije sabí qué, voy a filtrar la we… que me hizo Luis, como la amiga que llamó a Infama diciendo que Luis no era correcto. Me voy a poner el parche antes de la herida en caso de cualquier w.., para que así se entienda por qué si hago algo”, se escucha decir a Coté López en el audio.

Por su parte, Diego Jiménez reposteó el registro con el escrito: “Capaz de mentir sobre mi papá, y no va a mentir y dejarme mal a mí y la Javi jajaj. No puede creer que alguien siga confiando en su palabra”.

La versión de Coté López

Luego que el conflicto estallara en los medios, la influencer rápidamente hizo una serie de extensas publicaciones defendiéndose.

“Diego siente que no fue defendido cuando lo culparon de nuestra separación llamándolo la manzana podrida creyendo que fue filtrado por mí, cuando eso lo dijo un periodista ya que decían que salían de carrete con Luis. Diego en lugar de resolver esto en privado se reía del tema“, comenzó escribiendo Coté López.

Tras esto, complementó que “Diego dice que no lo dejé venir a la celebración de Jesús y alguien se preguntó ¿qué hicieron de grave para que yo no quisiera verlos? (…) yo jamás en mi vida le negué a Luis ver a Diego o que Diego viera a sus hermanas. Solo lo eliminé de mi vida y tengo todo el derecho, por la gravedad no subiré lo ocurrido”.

Además, la empresaria se tomó un momento para recordar varias decisiones que tomó como madrastra que terminaron por beneficiar a Diego.

Mientras que para finalizar, Coté López aprovechó de enviarle un potente mensaje a Javiera Vidal.

“Ya tienes la fama que tanto querías. Espero que estés contenta. Que intentando ensuciarme filtrando estupideces, les rompieron el corazón a mis hijas y eso es IMPERDONABLE. Y le quebró el corazón a Luis. Finalmente, lo doloroso es la traición y lo malagradecidos”, consignó.