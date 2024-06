VIDEO – Así fue la popular y recordada presentación de El Desafinado en Sábados Gigantes

18 de Junio de 2024

Carlos Rosales, quien hoy se encuentra desaparecido y sufre de alzheimer, se presentó en 1976 en el programa que conducía Don Francisco.

Carlos Rosales Lucero, también conocido como El Desafinado, se transformó en un inolvidable participante del recordado programa Sábados Gigantes.

Con una singular participación, intentando cantar Quieres ser mi amante de Camilo Sesto, el hombre, que hoy se encuentra desaparecido y que padece un avanzado alzhéimer, logró conquistar a todo el país tras ser expulsado por El Chacal de la Trompeta.

Fue hace 48 años, en 1976, cuando El Desafinado, alcanzó a cantar tan solo ocho palabras de la canción cuando los nervios le jugaron una mala pasada y fue eliminado del famoso concurso.

“Todo el mundo me echaba tallas. En la pega me decían cántala de nuevo poh, Rosales“, dijo el 2019 en una entrevista a La Cuarta

“El jefe me dijo No importa Carlitos, yo le decía Me comieron los nervios, pero preferible que haya sido así, seguí cantando ahí en el trabajo, era el ídolo para el jefe”, recordó El Desafinado de Sábados Gigantes en aquella oportunidad.

“En la construcción cantaba todo tipo de canciones, pero a mi jefe le gustaban las de Camilo Sesto; a mí me gusta también, pero tenía otros ídolos, como Salvatore Adamo, Leo Dan, Neil Diamond y Elvis Presley. Desde que me dijo que cantara esa canción empecé a practicarla. Todos los días la cantaba, pero con los nervios me salió ese gallito”, dijo Carlos Rosales Lucero.

En la actualidad, el recordado participante de Sábado Gigantes, se encuentra desaparecido. Según detallaron sus cercanos, fue visto por última vez hace una semana en la comuna de Padre Hurtado, en la Región Metropolitana.

Mario Mancilla sobrino de Carlos Rosales, indicó que su tío “se perdió el lunes 10 de junio y a la fecha no hay novedades” de su paradero.