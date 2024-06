Final feliz: Carlos Rosales, El Desafinado de Sábados Gigantes, fue hallado con vida

19 de Junio de 2024

El hombre de 78 años está internado en el Hospital Padre Hurtado.

Hace unos días se conoció que Carlos Rosales Lucero, uno de los personajes más entrañables de Sábados Gigantes y conocido como El Desafinado, estaba perdido tras ser visto por última vez en la comuna de Padre Hurtado.

Sin embargo, esta historia tuvo un final feliz, ya que la familia del hombre de 78 años ratificó que fue encontrado con vida.

Su sobrino, Mario Mancilla, informó a radio Biobío que “encontramos a mi tío Carlos Rosales Lucero, gracias por su preocupación”.

“Me llamaron hoy temprano del Hospital Padre Hurtado de la comuna San Ramón, Región Metropolitana”, agregó Mancilla.

El Desafinado de Sábados Gigantes

Carlos Rosales Lucero pasó a la historia luego que se presentara en 1976 en Sábados Gigantes, interpretando el clásico de Camilo Sesto, Quieres ser mi amante, ante el llamado Chacal de la Trompeta.

Sin embargo, los nervios pudieron más y solo alcanzó a estar ocho segundos en el escenario antes de ser expulsado.

“En la construcción cantaba todo tipo de canciones, pero a mi jefe le gustaban las de Camilo Sesto; a mí me gusta también, pero tenía otros ídolos, como Salvatore Adamo, Leo Dan, Neil Diamond y Elvis Presley. Desde que me dijo que cantara esa canción empecé a practicarla. Todos los días la cantaba, pero con los nervios me salió ese gallito”, recordó en una entrevista en La Cuarta.