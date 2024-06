VIDEO – Daniela Aránguiz descarta haber acusado a Pamela Díaz de entrar marihuana a Tierra Brava

10 de Junio de 2024

Las bromas de Hugo Valencia y Adriana Barrientos, a raíz de los dichos de la ex Mekano en el video que se filtró, lo que motivó la querella de La Fiera en contra de los panelistas de Zona de Estrellas.

Compartir

En medio del polémico juicio de Pamela Díaz contra Adriana Barrientos y Hugo Valencia por “calumnias graves”, Daniela Aránguiz salió a aclarar y desmentir que ella nunca acusó a La Fiera de ingresar marihuana a Tierra Brava.

Así lo reveló la ex Mekano en el último capítulo de Sígueme de TV+, mientras comentaban el fracaso del acuerdo de conciliación entre la comunicadora y los panelistas de Zona de Estrellas.

Fue allí que entregó detalles del video que se filtró, donde se ve a ella hablando con Luis Mateucci. Un registro que acusó haber sido “sacado totalmente de contexto”.

Daniela Aránguiz desmiente sus dichos sobre Pamela Díaz

“Me grabaron de adentro de la sala de televisiones del reality. Está súper manipulado ese video, editado. Lo hicieron sin el consentimiento del canal ni de la productora. Eso no salió al aire. Fue un teléfono que grabó esa imagen, porque hay gente que trabaja en la producción de ese reality que graban y filtran contenido”, comenzó explicando Aránguiz.

Tras esto, la panelista aclaró: “Cuando yo digo que hay una Pamela que metió marihuana al reality (…) Quiero aclarar públicamente que hay millones de Pamelas y yo nunca dije Pamela Díaz. No me refería a ella”.

En esa misma línea, la ex esposa de Jorge Valdivia manifestó: “Dentro del reality, en la producción no hay una pura Pamela, hay muchas. Voy a dejar esto hasta aquí, porque no me gustaría perjudicar a nadie que trabaja detrás de cámara en ese reality. Esto se desfiguró”.

Luego de explicar sus dichos, Aránguiz aprovechó de referirse a los polémicos comentarios emitidos por los panelistas del programa de farándula.

“Huguito (Valencia) es más periodísticamente correcto para decir las cosas, pero a Adriana muchas veces se le salen las cosas de control y no es primera vez que le pasa. Decir que una persona es narcotraficante es grave, sobre todo a alguien que trabaja con marcas y esas marcas se bajan por culpa de eso”, cerró diciendo.