FOTO – Jorge Valdivia se desahoga y hace un desesperado llamado a Daniela Aránguiz

18 de Junio de 2024

El ex seleccionado nacional hizo pública su molestia ante las reiteradas declaraciones que ha hecho su ex pareja sobre su vida privada.

Compartir

El ex futbolista Jorge Mago Valdivia se cansó de las polémicas y decidió hacer un comunicado desahogándose haciéndole una especial petición a su ex esposa Daniela Aránguiz.

Todo surgió a raíz de un comentario que hizo la ex chica reality en medio de las acusaciones de la escort Natty Chilena en contra del ex futbolista. Fue allí, que la mujer le mostró su apoyo y manifestó: “Yo siempre lo voy a amar de diferente manera. Toda la vida”.

Estas declaraciones no le habrían gustado nada al ex seleccionado nacional quien aseguró en un escrito que ella “sobrepasó los límites”.

El desesperado llamado de Jorge Valdivia a Daniela Aránguiz

Así lo dio a conocer la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez quien publicó el comunicado de Jorge Valdivia a través de sus historias de Instagram.

“En respuesta a las declaraciones de doña Daniela Aránguiz realizadas recientemente, señalar que me sorprende profundamente que aún siga siendo tema nuestra relación terminada hace ya más de dos años”, comenzó diciendo el comentarista de fútbol y actual pareja de la diputada Maite Orsini (RD).

En esa misma línea, el ex deportista cuestionó: “¿Por qué ella comenta mi vida íntima si yo nunca me he referido públicamente a sus posteriores relaciones amorosas tras el quiebre matrimonial?”.

Pero eso no es todo, ya que el Mago Valdivia fue enfático al decir que su ex pareja “sobrepasó los límites de respeto y afecto, usufructuando económicamente y sin tapujos de mi imagen pública y mi vida privada con comentarios de mala fe. Rehízo su vida y la compartió con todos y nunca ha dejado de referirse a mí”.

Fue allí que escribió: “Espero que mi vida personal no siga objeto de ataques sin sentido ni fundamento”.

Mientras que para finalizar, Jorge Valdivia le hizo una petición directamente a Daniela Aránguiz: “Llamo de corazón a Daniela a que no hable más de mi vida personal, Tú hiciste tu nueva vida y yo también, todo el respeto por eso”.