VIDEO Y FOTO – El post de Taylor Swift tras la aparición de Travis Kelce en The Eras Tour

24 de Junio de 2024

La cantante utilizó sus redes sociales para armar un collage con los mejores momentos de su último espectáculo.

Compartir

Taylor Swift se encuentra en Inglaterra como parte de su gira The Eras Tour y en Londres sorprendió a sus fans con la inesperada aparición de su novio Travis Kelce en el escenario.

La escena se pudo ver este domingo en el Wembley Stadium, cuando el jugador de fútbol americano estadounidense sustituyó a uno de los bailarines de la artista. Momento que se dio justo antes que la compositora cantara I Can Do It With a Broken Heart.

La aparición de Travis Kelce en el show de Taylor Swift

Las imágenes que también fueron compartidas por la propia Taylor Swift en sus redes sociales, se ve a su novio vestido con un smoking y un sombrero. Allí se le pudo ver haciendo una breve performance donde dio algunos saltos sobre el escenario, cargó a la artista en brazos e incluso le retocó el maquillaje.

Los registros de Travis Kelce en esta nueva faceta rápidamente se viralizaron en redes sociales y esto desató que se convirtiera en Trending Topic.

Por su parte, Taylor Swift no quiso guardar silencio y presumió la participación del deportista en su perfil dedicándoles unas palabras de agradecimiento.

“La primera ronda del estadio de Wembley fue tan surrealista. Mirando a multitudes de 90.000 fans cada noche y escuchando ese VOLUMEN… Esas fueron algunas de las multitudes más ruidosas que he escuchado”, comenzó diciendo.

Luego destacó otros momentos del show junto a imágenes de ello, para finalmente referirse a la especial participación de su pareja.

“Todavía me estoy rompiendo/desmayando por el debut de Travis Kelce en Eras Tour. Nunca voy a olvidar estos espectáculos”, manifestó la cantante.