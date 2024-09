FOTO – Taylor Swift entrega su apoyo a Kamala Harris tras debate presidencial en EE.UU.

11 de Septiembre de 2024

La artista reveló las razones por las que la votará, y Donald Trump arremetió en su contra.

La cantante Taylor Swift manifestó públicamente su apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris, quien se enfrentará al ex presidente Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos.

La conocida e influyente compositora estadounidense expresó su posición a través de redes sociales, tras el debate presidencial que se realizó la noche de este martes 10 de septiembre.

En su mensaje, Swift animó a sus seguidores a informarse sobre los temas tratados durante el debate y las posiciones de los candidatos sobre materias cruciales para el futuro del país. “Como muchos de ustedes, vi el debate de esta noche. Como votante, me aseguro de ver y leer todo lo que pueda sobre sus políticas propuestas y planes para este país”, afirmó la artista.

El apoyo de la intérprete de canciones como Anti-Hero y All Too Well ha sido ampliamente cubierto por medios nacionales e internacional, incluidos medios emblemáticos como el New York Times, quienes llevaron la noticia en su portada.

Taylor Swift entrega su apoyo a Kamala Harris

A través de una publicación en Instagram, Taylor Swift reveló por quiénes votará en las próximas elecciones: “Depositaré mi voto por Kamala Harris y Tim Walz (…) porque ella lucha por aquellos derechos y causas que yo creo necesitan una guerrera que las defienda”.

Asimismo, la artista aprovechó de dilucidar las razones detrás de su elección: “Creo que es una líder de mano firme y talentosa, y que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos”.

“Me sentí muy alentada e impresionada por su elección de compañero Tim Walz, quien ha estado defendiendo los derechos LGBTQ+, la fecundación in vitro y el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo durante décadas”, continuó diciendo la cantante.

Para cerrar, Swift le entregó un mensaje a sus fanáticos: “He investigado y he tomado mi decisión. Su investigación es toda suya y la decisión es suya”.

INSTAGRAM.

La respuesta de Donald Trump

Al enterarse de los dichos y postura de Taylor Swift, el candidato presidencial no dudó en arremeter contra ella durante una declaración a Fox News.

“Yo no era fan de Taylor Swift. Era sólo una cuestión de tiempo. No podía apoyar a Biden… Pero es una persona muy liberal. Parece que siempre apoya a un demócrata, y probablemente pagará un precio por ello en el mercado”, manifestó Trump.