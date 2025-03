FOTOS- El polémico cruce entre Kel y Nano Calderón por filtración del embarazo de Melina Noto

Actualizado el 6 de Marzo de 2025

Todo comenzó cuando el hijo de Raquel Argandoña aseguró que fue su hermana la que filtró que Pangal Andrade sería padre.

Compartir

La filtración del embarazo de Melina Noto por parte de Raquel Argandoña sumó un nuevo e inesperado capítulo que fue protagonizado por Nano y Kel Calderón.

Fue el empresario e influencer quien lanzó los primeros mensajes en contra de su hermana en Instagram, a quien responsabilizó de contarle la información a su madre.

En primera instancia felicitó a Pangal Andrade por “rehacer tu vida con una mujer que sí vale la pena” y no con “una que te gorreaba con tus mismos amigos día y noche”.

“Por cierto, no sé para qué le cuentan algo tan personal a una persona que filtró fotos XXX de Alejandra Álvarez sin importarle hasta los hijos de ella… Dos dedos de frente. Eso ya dice mucho de una persona”, agregó.

Nano Calderón aseguró que fue Kel quien filtró el embarazo de Noto, “por si aún hay alguien con alguna duda… Años diciéndolo y le van a contar algo a ella… Dos dedos”.

Seguido a eso, aseguró que estaba recibiendo amenazas para que baje las publicaciones, pero él “no le debo nada a nadie“.

INSTAGRAM.

INSTAGRAM.

INSTAGRAM.

La respuesta de Kel Calderón a su hermano Nano

Tras conocerse las publicaciones de Nano, lejos de quedarse con los brazos cruzados, Kel Calderón rápidamente respondió. “Solo puedo decir que me encantaría ser excluida de toda esta historia en la que no tengo nada que ver“, dijo.

“Considero que no me corresponde para nada opinar sobre relaciones que no son la mía, eso es lo más respetuoso. No lo he hecho nunca y no voy empezar ahora”, agregó.

Aún así, aprovechó de desearle a Pangal “toda la felicidad del mundo en la nueva etapa que comienza. Estoy segura de que será un tremendo padre”.

En ese sentido, “lo que otras personas puedan decir, teorizar o inventar en los medios de comunicación es una narrativa que les pertenece a ellos, no a mí”.

“Y sobre mi hermano, no me puedo referir respecto a lo que diga alguien con quien no tengo ningún tipo de relación hace más de 10 años y con quien espero no volver a tenerla en el futuro“, cerró.