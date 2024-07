VIDEO – Oriana no lo podía creer: el reingreso de Blue Mary a ¿Ganar o Servir?

5 de Julio de 2024

La locutora regresó al encierro siendo recibida por sus compañeros, menos Marzoli, quien se negó a saludarla.

En el capítulo de este jueves se concretó el inesperado reingreso de Blue Mary a ¿Ganar o Servir?, el cual ya se había adelantado anteriormente en un avance.

En dichas imágenes, tres personas con una capucha negra ingresaron al terreno donde se encuentra emplazada la casona, dejando completamente intrigados a los participantes.

El primero en quitársela fue Matías Vega, descartando que se tratara de un nuevo integrante de la competencia en el reality show de Canal 13.

Seguido a él, apareció, sorpresivamente para todos, Blue Mary, quien había sido eliminada semanas atrás por Camila Recabarren en un duelo en ¿Ganar o Servir?

Mientras sus amigas la saludaron efusivamente, Oriana no fue a recibirla. “Es pésima compitiendo y malísima persona. Yo no voy a ir a saludarla, es un asco, no la soporto“, le dijo la española a Facundo, a quien, además, le prohibió hablar con ella.

Todos se mostraron felices del regreso de la locutora y le dedicaron bellas palabras. En tanto, consultada Marzoli por el reingreso, contestó: “Me la p… suda“.

Con el regreso de la ex pareja de Dash se descartó, de momento, que fueran Nicolás Solabarrieta y La Guarén quienes se sumen. Si bien ambos ya fueron confirmados, habrá que seguir esperando para ver su llegada al reality show.