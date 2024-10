VIDEOS – ¿Ganar o Servir? cerró sus puertas: los finalistas que disputarán el premio

Actualizado el 30 de Octubre de 2024

El último capítulo del reality show de Canal 13 tuvo sus duelos de semifinales, del cual Luis Mateucci quedó fuera por decisión del público.

Canal 13 emitió este martes el último capítulo de ¿Ganar o Servir?, donde finalmente conocimos a los dos finalistas que disputarán el millonario premio. Además, otros dos participantes, los más votados por el público, se disputarán una competencia preliminar.

Sergio Lagos y Karla Constant ingresaron a la casa para comunicarles a los semifinalistas cómo se llevarán a cabo las últimas competencias. Al respecto, informaron que, entre Luis Mateucci, Pancho Rodríguez y Faloon Larraguibel, sólo los dos más votados por el público podrán acceder a competir en las semifinales.

Entonces, para la expectación de los presentes, los conductores revelaron que los semifinalistas más votados tras Oriana Marzoli y Pangal Andrade son Faloon y Pancho. Con ello, Luis Mateucci quedó, por decisión del público, fuera de competencia del reality.

Entristecido, el argentino se resignó. “Es una lástima. Me querían medir con Pangal, con Pancho. Se me quitó el sueño un poco, claramente debo hacer algo mal por no obtener votos. Tendré que replantearme ciertas cosas y volverlo a intentar”, sostuvo, y fue consolado por Dani Colette.

Los duelos de semifinales

A continuación, por ser la persona más votada de los semifinalistas, Oriana tuvo el derecho de decidir contra quién irse a duelo de semifinal. Sorpresivamente escogió a Rodríguez, explicando que es porque quiere ver competir a Pangal contra Faloon. “Pangal entrenó todo el reality a Faloon, dicen que son los mejores capitanes, así que: demuestre, papito”, se justificó Marzoli.

El primer duelo a realizarse fue el que enfrentó a la española con el chileno, donde ambos participantes tuvieron que trasladar cinco monedas por un circuito con obstáculos, como un enrejado en zigzag, una tirolesa vertical sobre la fosa de agua, un carro de tracción de pies y por un balancín.

Si bien, ambos se mantuvieron muy empatados desde el primer momento, fue Pancho quien levantó la espada de la victoria, coronándose como el primero de los finalistas de ¿Ganar o Servir?

Posteriormente fue el turno de Pangal y Faloon, quienes repitieron el mismo circuito anterior. La ex Zona Latina sólo tuvo problemas en el estanque de agua, donde se le trabó la tirolesa y empezó a quejarse de dolor de rodilla. Finalmente Pangal, tras finalizar, alentó a su compañera para que lo alcanzara, y, sólo cuando ella terminó, alzó la espada de la victoria, coronándose como el segundo finalista.

Competencia preliminar

Ya a punto de terminar el capítulo, Sergio Lagos y Karla Constant reunieron nuevamente a los participantes para comunicarles que, justo antes de la gran final, habrá una competencia preliminar donde se enfrentarán los dos más votados por el público: Oriana y Rai.

Así, el capítulo final del reality tendrá dos competencias: una preliminar donde se enfrentarán Oriana y Rai, y el duelo con los finalistas de ¿Ganar o Servir? donde se enfrentarán Pangal y Pancho.

Para cerrar el programa, los participantes abandonaron la casa, poniendo fin a sus meses de encierro.