“Compruébalo”: Pamela Díaz responde a acusaciones de amenazas a Sergio Rojas

8 de Marzo de 2025

Rojas se valió de su participación en Qué te lo Digo para dar cuenta de las supuestas palabras que Díaz le habría dedicado a través de un mensaje de audio.

Pamela Díaz salió al paso de las acusaciones que realizó Sergio Rojas en su contra, luego que el periodista asegurara que la animadora de TV lo amenazó con golpearlo.

“Yo sé que con esto de nuevo voy a meterme en la pata de los caballos. La verdad, querida Pamela (Díaz), tú no me das de comer, con cuea nos das una cuña, es más, nos prohíbes el uso de tu material. Por lo tanto, creo que te has comportado de manera poco decente conmigo en el último tiempo”, partió Sergio Rojas.

El opinólogo aseveró que La Fiera le indicó que “le daría la patada en la raja que Julio César me prometió”, en alusión a la polémica generada por su fake news respecto a la relación entre el animador de Contigo en la Mañana y su ex compañera de equipo Monserrat Álvarez.

“Me mandó un audio para decirme que ella sí me mandaría la patada en la raja que Julio no se atrevió a darme y lo haría en el fondo donde me encontrase, para el beneplácito de todos aquellos que prometen, pero no cumplen”, puntualizó.

Junto con ello, recordó la agresión de Pamela Díaz en su contra en 2012, aseverando que esta vez responderá “con una patada de vuelta”.

“Ya no soy el niño de 17 que agarró a charchazos en un VIP de televisión. Si usted me ataca de esa manera, no espere que me quede igual que los pavos lesos”, respondió.

Frente a estas acusaciones, Pamela Díaz se descargó en redes sociales y lo desafió a mostrar pruebas de sus dichos.

“Jajaja q muestre el audio plis. Por qué mientes, compruébalo”, indicó La Fiera en el Instagram de Zona Latina.