“Me ofrece descuartizamiento”: Sergio Rojas desclasificó nuevas amenazas de Pamela Díaz

El panelista de Que te lo Digo aseguró que recibió nuevas amenazas por parte de la conductora de Hay que Decirlo, incluso más duras que las que dio a conocer en la víspera.

Un nuevo capítulo sumó el enfrentamiento verbal entre Sergio Rojas y Pamela Díaz, luego de que el periodista asegurara que existe otro audio en el que La Fiera lo amenazó y habló de “descuartizarlo“.

El panelista de Que te lo Digo habló del tema luego de que en la víspera se refirió a la advertencia de la figura de Canal 13 en cuanto a que iba a darle “una patada en la raja” si seguía hablando de ella, además de calificarlo como un “maldito bastardito”.

Junto con revelar que la conductora del programa Hay que Decirlo lo había desafiado a mostrar pruebas de sus palabras, Sergio Rojas planteó que “Pamela Díaz nos da la autorización de mostrar estos audios de manera pública“.

El choque entre ambas figuras se produjo luego de que el periodista se refiriera a una posible relación entre la modelo y el ex futbolista Marcelo Salas.

“Yo no estoy con Marcelo Salas para que sepas, así que déjate de hue… Un día te veo y yo te voy a pegar la patada en la raja, pero yo te voy a grabar“, le habría dicho Pamela en uno de los audios que Sergio dio a conocer este lunes.

Al respecto, el panelista del programa de Zona Latina dijo que en caso de que aquello ocurra se defenderá. “La diferencia es que la patada que yo le voy a dar de vuelta no se la saca ni el Papa Pío X. Si usted me ataca de esa manera no espere que yo me quede así, porque si me quiere dar una parada en el traste (…) le doy a dar un mechoneo de aquellos. Si queremos igualdad, tiene que ser para todas las partes“, planteó.

El nuevo audio de Pamela Díaz que reveló Sergio Rojas

Tras este capítulo, este martes Sergio Rojas aseguró que recibió nuevas amenazas por parte de Pamela Díaz, incluso más duras que las que dio a conocer en la víspera.

“Encontré otro audio de la Pamela Díaz. Si ayer me ofreció PLR, hoy me ofrece descuartizamiento“, aseveró el periodista.

Respecto de la posibilidad de que los audios que recibió fueran creados con inteligencia artificial, Sergio Rojas manifestó que “Pamela podrá tener todo artificial, la delantera, el trasero, el ombligo y parte del rostro, pero esto yo creo que no tiene nada de artificial“.