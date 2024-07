VIDEO – Hasta Daniela Aránguiz fue mencionada: la discusión de Gala y Daniela Colett en ¿Ganar o Servir?

9 de Julio de 2024

El conflicto se inició netamente por celos de parte de la brasileña.

Daniela Colett y Gala Caldirola protagonizaron una acalorada discusión en ¿Ganar o Servir?, netamente a raíz de los celos.

La situación ocurrió cuando la brasileña entró a la habitación de los Señores cuando la española le hacía un masaje en los pies a Luis Mateucci, hecho que la molestó.

De esta forma, Colett miró a Caldirola y le dijo que si acaso “tú crees que yo soy h… Tranquila y juega lo que quieras con él (apuntando a Luis)“. Dentro de la rabia que tenía, también le sacó en cara que coquetea con todos los hombres, y que hasta Pangal lo ha reconocido.

“Créeme que es el último hombre en la faz de la tierra en quien me fijaría… Conmigo no tienes por qué ponerte celosa“, le respondió Gala y Facundo le comentó a Daniela que “te estás juntando mucho con Oriana. ¡Estás como un demonio!”.

Ambas entraron en una discusión recordando momentos y situaciones pasadas, hasta que Caldirola le enrostró a Colett que “tú viniste aquí escribiéndole un mensaje a la Dani (Aránguiz)… Y mira, terminaste comiéndote al novio de la Dani, así que cállate”.

Finalmente, la pareja conformada por la brasileña y el argentino terminaron enojados por los celos de ella y Gala llorando junto a Pangal. “Me carga, yo no quiero dañar, me carga llegar a decirnos cosas feas y de tratarnos mal”, reflexionó la ex de Mauricio Isla.