FOTOS – Incluido Sebastián Ramírez: los cuatro nuevos participantes de Gran Hermano 2

10 de Julio de 2024

Entre los cuatro nuevos participantes confirmados para Gran Hermano destacan un ex integrante de Yingo y un nombre que ya estuvo en la primera temporada.

Cuando faltan dos días para el inicio de la segunda temporada de Gran Hermano Chile, la producción del reality dio a conocer cuatro nuevos participantes que se suman al encierro de Chilevisión.

Con ellos suman 18 los participantes ya confirmados al público, por lo que sólo restan cuatro para conocer la nómina completa de quienes ingresarán a la casa estudio ubicada en Buenos Aires.

De acuerdo a lo confirmado desde la producción, esta nueva temporada de Gran Hermano Chile partirá a las 22:15 horas de este viernes 12 de julio.

Quiénes son los cuatro nuevos participantes

Entre los cuatro nuevos participantes confirmados para el reality destaca un ex integrante del extinto programa juvenil Yingo. También destaca el regreso de un competidor con gran experiencia en este tipo de programas y que fue parte de la primera temporada.

Iván Cabrera

Este bailarín y profesor de educación física de 41 años comenzó su vínculo con la televisión en 2008, en el programa Rojo, de TVN. Luego participó en Yingo, Aquí se Baila y El Discípulo del Chef.

Cabrera está casado y es padre de familia, y en la actualidad trabaja como animador de eventos para grandes empresas y festivales municipales.

Karina Jeréz

Fanática de los deportes y soltera, a sus 31 años trabaja como modelo. Residente en Colina, se define como una persona a la que no le gusta que la manden. De hecho, dice ser de “mecha corta” y “chispita“.

Fanática de los deportes, admitió que su amor por la actividad física comenzó cuando tuvo una relación con un futbolista de la generación dorada.

Felipe Thompson

Este ingeniero comercial de 30 años está soltero y no tiene hijos. Se declara un conquistador innato y no solo dijo tener varias pololas, sino que afirmó que no es infiel porque ellas lo saben.

Felipe se confiesa un amante del deporte y contó que va al gimnasio cinco veces a la semana, además de practicar fútbol y pádel.

Sebastián Ramírez

Es otro de los rostros conocidos que ingresará a Gran Hermano Chile, tras haber participado en la primera edición del exitoso reality de Chilevisión.

Durante su anterior estadía en la casa estudio, este productor de eventos de 37 años recibió varias denuncias debido a sus peleas y comentarios despectivos.

Los participantes de Gran Hermano 2

Hasta el momento estos son los 18 participantes confirmados en la segunda temporada de Gran Hermano: