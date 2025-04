“Se ha dado así…”: lo que dijo Julián Elfenbein de su permanencia fuera de las pantallas de Chilevisión

6 de Abril de 2025

En Only Fama, Fran García-Huidobro dijo que habló el miércoles con el animador de Chilevisión Julián Elfenbein, quien "está triste y aburrido".

Compartir

Julián Elfenbein abordó su permanencia fuera de las pantallas de Chilevisión, lo que ha despertado numerosos rumores, entre ellos que la estación televisiva lo tendría congelado porque había estado negociando su posible incorporación a un canal de la competencia.

El asunto se abordó en el último capítulo del estelar Only Fama, de Mega, donde los panelistas hablaron del tema, en particular la animadora del programa, Fran García-Huidobro, una reconocida amiga del periodista.

“Yo hablé con Julián el miércoles, sin saber que íbamos a tener este tema hoy día. Lo llamé porque somos muy amigos y claro, está triste, está aburrido“, manifestó de entrada la actriz.

A continuación recordó que “hablemos de alguien con mala suerte: el tumor cerebral, después un infarto. Hace poco más de un año tuvieron que operarlo de una hernia al nervio ciático“.

Pero a los temas de salud también se sumó la caída en el rating de Pasapalabras, el icónico programa con el que llevaba años liderando la sintonía, además de fallido estreno de Ocho Escalones.

Qué dijo Julián Elfenbein sobre estar fuera de las pantallas de Chilevisión

En el programa de Mega recordaron que en una reciente entrevista con Only Fama el mismo Julián Elfenbein abordó el tema, tras recordar que lleva caso una década en el canal con el que aún tiene contrato vigente.

“Estoy en un canal que trabajo hace rato, me gusta mucho, pero bueno, se ha dado estos últimos meses así“, planteó el profesional.

En esa línea, admitió que “volvió el tema de la hernia, no se me ha ido (hace) más de un año. Me operé, me bloqueé, está mucho mejor, pero sigo con remedios“, contó.

“Siempre he estado haciendo dos o tres programas al mismo tiempo“, recordó, aunque prefirió no hablar de su eventual congelamiento por parte de Chilevisión. “Pregúntenle al canal”, respondió en la ocasión.