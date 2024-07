VIDEOS – Los cinco momentos que marcaron el primer fin de semana en Gran Hermano 2

15 de Julio de 2024

Las primeras horas de encierro dejaron ver besos, tensión, la conformación de equipos y mucho más.

Comenzó la segunda temporada de Gran Hermano Chile y durante su primer fin de semana de encierro el reality dejó varios momentos que dieron de qué hablar.

Dentro de estas escenas se pudo ver que en las primeras horas ya iniciaron los desafíos, conflictos e incluso intereses amorosos dentro de “la casa más famosa del mundo”.

Los cinco momentos que marcaron el fin de semana en Gran Hermano 2

El tenso encuentro entre Michelle Carvalho y Camila Andrade

Una de las primeras imágenes que se mostraron desde Chilevisión, fue una intensa conversación entre la modelo brasileña y Camila Andrade. Un diálogo en el que hablaron sin filtro de la polémica relación de la animadora con Francisco Kaminski.

“¿Tú eras consciente de lo que estabas haciendo y el daño que ibas a causar?”, preguntó Carvalho sin pelos en la lengua.

“Si tú me preguntas: ¿Tengo la responsabilidad absoluta de todo lo que pasó? Mi respuesta tajantemente es un no”, respondió Andrade, acusando haber sido víctima de una sociedad machista entre lágrimas.

Momentos más tarde, la animadora no aguantó y le preguntó a la influencer: “Desde que entré acá siento de tu parte como una intención de torearme. No sé si es parte de tu persona o de un juego televisivo, prefiero preguntártelo directamente”.

“Viendo de afuera no me simpatiza lo que pasó, más aún conociendo a Carla. No soy quién para juzgar, pero como aquí las vidas son públicas, lo primordial es que el responsable es él. Pero yo creo que tú también te equivocaste mucho, independiente de que no sea tu culpa”, respondió Michelle con sinceridad.

El primer intercambio de las gemelas

Por su parte, las gemelas Valentina y María Camila llegaron a cambiar el juego en Gran Hermano y ya comenzaron con su inédita dinámica.

Luego que pasaran las primeras 24 horas de encierro, las jóvenes se reunieron en el confesionario e intercambiaron sus roles. Fue allí, que Valentina quien entró el día del estreno del programa puso al tanto a su hermana de todo lo que ocurrió en la casa para su posterior ingreso.

La cita entre Patricio y Valentina

Algo que nadie esperaba, era que durante la primera fiesta del reality Patricio Steffan se lanzó con todo para intentar conquistar a Valentina Abello.

Esto, ya que luego de haber bailado y compartido juntos durante la celebración de bienvenida, el empresario tuvo la idea de invitarla a una cita romántica en la que cenaron juntos.

Los primeros besos

Otro de los momentos que dejó Gran Hermano, fueron después de la fiesta. Al parecer, dejó a varios participantes con ganas de que sucedieran cosas, y así lo evidenció Carlyn Romero quien aprovechó de entregar algunos besos al día siguiente.

“¿Hubo amor ayer o no? ¿Hubo piquitos?”, preguntó Sebastián Ramírez.

Al escuchar la negativa respuesta de sus compañeros, la participante venezolana se indignó y le consultó: “¿Un beso?”. Algo que rápidamente fue contestado por el animador de eventos.

Con ganas de más, la ex Top Chef VIP se movió hasta encontrarse con Felipe Thompson a quien también aprovechó de darle un breve beso.

Así quedaron los equipos de Gran Hermano

Aunque sigue pendiente ver cómo fue la competencia de equipos, los grupos ya fueron conformados y se dividieron en el Team Black y Mata Fama.

¿Qué participantes están en cada equipo?

Team Black

Pedro Astorga (líder).

Michelle Carvalho.

Camila Andrade.

Sebastián Ramírez.

Yuhui Lee.

Alexandra “Chama” Méndez.

Yuyuniz Navas.

Carlyn Romero.

Iván Cabrera.

Manuel Napoli.

Miguel Martínez.

Mata Fama