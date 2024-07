Las expectativas de Michelle Carvalho antes de ingresar a Gran Hermano Chile

6 de Julio de 2024

La brasileña que se hizo conocida en Mundos Opuestos será parte de la nueva temporada de Gran Hermano Chile, por las pantallas de Chilevisión.

La brasileña Michelle Carvalho reconoció que siente “mucha presión” luego que Chilevisión confirmara su presencia en Gran Hermano Chile.

“Ahora que se hizo público, siento mucha presión, mucha ansiedad”, admitió la modelo, que se hizo conocida hace 12 años, cuando ingresó al reality Mundos Opuestos.

Hoy, con 30 años de edad, la brasileña dijo que más allá de la ansiedad, está “feliz por la nueva oportunidad que se presenta y que me conozcan ahora en mi nueva etapa, ya de mujer adulta“, según le dijo a La Cuarta.

Michelle Carvalho contó que se decidió a tomar parte en el programa de telerrealidad porque deseaba “desafíame y vivir una nueva experiencia“.

Quería “volver a exponerme después de tantos años y ver cómo me manejo ahora, que ya soy más grande, con mi nueva forma de pensar y de ver la vida”, complementó.

Gran Hermano, conflictos y romance

Michelle Carvalho dijo también que para ella es un desafío estar en un programa en vivo las 24 horas, como lo es Gran Hermano Chile.

“Eso me da mucho nervio, porque estaba acostumbrada a los otros formatos, los otros donde te manipulaban, te decían las cosas que tenías que hacer o lo que no. Entonces yo estaba siempre guiada. Y este es todo por cuenta mía, y eso da un poco de miedo”, le dijo al medio.

Sobre los habituales conflictos que hay en estos programas, dijo que “uno siempre va a estar expuesto a eso, y yo tengo una personalidad así, medio arrebatada y medio fuerte, donde siempre exploto y luego pienso, analizo”.

En la entrevista, dijo que si bien está abierta a la opción de enamorarse, no cree que le vaya a ocurrir en Gran Hermano Chile.

“Las relaciones de reality no van para ningún lado y no es algo que me sume mucho, la verdad”, manifestó.

“No es que voy allá a buscar el amor. Voy allá porque quiero competir, porque quiero ganar, porque quiero lucirme, y emparejarse con alguien es más lo que te arrastra que lo que te suma”, planteó.

“Puede que te sirva de compañía, pero seamos claros, ninguna relación de reality va ningún lado”, concluyó.