10 de Marzo de 2025

Rodrigo Sepúlveda reconoce que renunció a Mega tras no llegar a Mucho Gusto: “No fue aceptada”

"Yo no renuncié porque no me dieran el matinal. Mi renuncia no iba por eso, era por un ida y vuelta, por una incomodidad“, sentenció el aún periodista de Mega.

