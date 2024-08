Viudo de Juanita Lira: “Me esforcé al máximo para que viera la vida con alegría”

14 de Agosto de 2024

"Vivir con esperanza es su mayor legado, algo que ella encarnó de manera extraordinaria. Siempre creyó que todo iba a salir bien y se aferraba a esa esperanza con una determinación que nunca dejó de asombrarme”, declaró José Pedro Aninat.

Compartir

José Pedro Aninat, esposo de Juanita Lira, quien falleció producto del cáncer de mama que se le diagnosticó cuando tenía 22 años, se refirió a cómo ha intentado salir adelante a dos semanas de la muerte de su pareja.

En entrevista con LUN, Aninat planteó que Juanita le dejó una serie de enseñanzas en los últimos años, aseverando que “el mensaje más potente que me gustaría compartir es el que ella misma expresó con tanta claridad. Juanita escribió: para mí, la esperanza es paz. Estoy segura de que la esperanza puede ser siempre más fuerte que el miedo. Quizás no podemos cambiar esas adversidades o circunstancias difíciles que nos presenta la vida, pero sí podemos cambiar la actitud con que las enfrentamos y vivimos. Y a mí me gusta hacerlo aferrada a mi pedacito de esperanza”.

El viudo de la influencer e hija del alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, agregó que “Juanita me dejó innumerables enseñanzas, pero la que más me marcó y que se convirtió en nuestra marca conjunta, iHope, es el poder de la esperanza. Vivir con esperanza es su mayor legado, algo que ella encarnó de manera extraordinaria. Siempre creyó que todo iba a salir bien y se aferraba a esa esperanza con una determinación que nunca dejó de asombrarme”.

En esta línea, destacó la serenidad que mostró su esposa en medio del tratamiento contra el cáncer, apuntando que “ver a una persona, cuyo cuerpo estaba siendo invadido por el cáncer, sonreír con una luz que irradiaba paz y serenidad es algo indescriptible. Esa esperanza, que para ella era sinónimo de paz, es algo que llevo conmigo cada día. Otra gran lección que me dejó fue el amor incondicional a la familia, entendida no sólo como los lazos de sangre, sino también los amigos”.

José Pedro Aninat apuntó que, gracias a Juanita Lira, “puedo decir que llegué a ser la mejor versión de mí mismo. Me esforcé al máximo para que Juanita viera la vida con alegría, para que sonriera, para que fuera feliz, a pesar de todo lo que teníamos en contra. Y sin su fuerza y determinación, no habría sido lo mismo. Creo que lo mismo se aplicaba al revés; fuimos un equipo, inseparables, enfrentando lo imposible y, en muchos sentidos, logrando lo imposible”.