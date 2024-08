¿Ahora sí?: Jorge Aldoney confirma quiebre definitvio con Skarleth Labra y hace potente llamado

16 de Agosto de 2024

El ex participante de Gran Hermano dio a conocer la noticia en su canal de difusión de Instagram.

A través de su canal de difusión en Instagram, Jorge Aldoney confirmó un quiebre definitivo con Skarleth Labra, a quien conoció cuando ambos participaron en la primera temporada de Gran Hermano.

“Yo les agradezco enormemente todo su apoyo y es cierto, mi relación fue pública desde un inicio. Por eso les debo tanto y les agradezco todo su cariño. Ninguno le hizo nada malo al otro. No ataquen ni inventen cosas de Skarleth porque ella no me ha hecho nada malo a mí, ni yo a ella“, consignó.

Junto con eso, el modelo quiso dejar en claro que “no voy a hablar más del tema. Déjenla tranquila. Merecemos de parte de ustedes también un respeto. Cariños”.

A diferencia de Jorge Aldoney, Skarleth Labra, hasta el momento, no se ha referido públicamente a este nuevo quiebre.

La noticia se da a conocer a solo semanas de que la pareja tuviera su primer término de manera pública. Sin embargo, en ese entonces, no tardaron en retomar la relación y el mismo Aldoney aseguró que todo se debió a un “arrebato” de ambos.

“El reality ya se terminó y nosotros no estamos exponiendo nuestra relación, al menos en televisión. Nosotros con Skarleth seguimos pololeando”, dijo en ese entonces el ex modelo.