Las críticas que ha generado la nueva relación de Jorge y Skarleth en Gran Hermano

17 de Octubre de 2023

En redes sociales los seguidores del reality show se dividieron ante este incipiente romance en la casa estudio.

Durante los últimos capítulos de Gran Hermano, y después de meses, finalmente Jorge Aldoney y Skarleth Labra han decidido dar un paso más allá en su relación, pasando de una amistad a lo que podría convertirse en un romance.

Sin embargo, esta nueva relación al interior de la casa estudio tiene a los seguidores del reality show divididos en quienes apoyan a la pareja y quienes los critican. Dentro de esto último, las razones radican, principalmente, en la diferencia de edad y el encuentro que el Míster Chile tuvo con su ex polola.

Skarleth se refiere a Jorge y su ex

Skarleth, en una conversación con Vivi, se sinceró sobre cómo se siente respecto a la visita que hizo la ex pareja de Jorge a la casa estudio.

“Es la misma contención, pero él dice otras cosas entre medio. Y esas cosas me dan miedo que lo afecten a él, que lo dejen mal… por eso me alejo”, explicó la joven asegurando que vio las imágenes afuera.

“No vamos a ser nada. Yo le dije ayer que seguíamos siendo amigos. Pero lo que me preocupa es que vino su ex po’… y a mí no me gustaría que le hagan eso a alguien”, dijo Skar afirmando que era algo que ya habían conversado con el Mister Chile.

Por su parte Vivi manifestó que no entendió el comportamiento de Jorge en esa ocasión, donde incluso terminó con la ex pareja dando el consentimiento a cámara.

“Pensé ya, le dejó las cosas claras… y después se acostó con ella”, sostuvo confundida la joven bailarina. A lo que agregó: “¿Sabes que hubiese querido? Que no me haya dado ese beso y que siguiéramos siendo como antes”.

Posterior a esto, Jorge y Skarleth protagonziaron un fogoso encuentro que llevó a que Gran Hermano les pidiera que dieran el consentimiento a las cámaras. Aunque el modelo dijo que sí, la ex de Pailita se negó y aseguró que él se iría a dormir a su propia cama.

Opiniones divididas en redes sociales

Este esperado acercamiento entre los amigos dividió a la audiencia, ya que hay quienes aplauden el romance y quienes critican la diferencia de edad, debido a que Skar tiene 18 años y Jorge 27 años, es decir, tienen casi 10 años de diferencia.

Además, hay quienes reprochan el actuar que tuvo el modelo al involucrarse con su ex pareja dentro del reality, para posteriormente iniciar este “romance” con la bailarina.

sorry, pero Skar apenas tiene 18 sigue siendo una adolescente y ya Jorge en un adulto, no es normal una relación con 9 años de diferencia entre una adolescente y un adulto…..#LaResistenciaLulo #GranConstanza

pic.twitter.com/8bwxTkfonC — alexanetor (@alexanetor8) October 16, 2023

el tema de skar y jorge es como “29” de demi lovato, que habla de una relación de ella con 17 con un tipo de casi 30 (tipo skar 18 y jorge 28🤢) y como creía que era un sueño adolescente pero se da cuenta que a los 29 jamás saldría con alguien de 17💀#TheLulosShow #GranCostanza pic.twitter.com/5s4BloLdOw — v. | REVAMPED. (@mileyftjustin) October 17, 2023

La reacción del público en el estudio al beso de Skarleth y Jorge jajjaja parece que estaban en una sitcom #GranHermanoCHV pic.twitter.com/PN9oUaB03O October 16, 2023

Le dieron el meo color con que la skar se comió al Pailita y eran 5 años, ahora con Jorge son 10 y están todas enamoradas 😍😍😍, genteql ajskdjdj #GranHermano #TheLulosShow pic.twitter.com/LYJ6fmjmr9 — 79 Lukas (@DelColoXSiempre) October 16, 2023

Jorge mandó todos sus prejuicios a la chucha con Skar: la edad, la clase social, todo. Es increíble como le cambió el semblante y se ve realmente feliz. #GranHermanoCHV — Artemisa (@gala_la_maga) October 16, 2023

Jorge lloraba por la ex, dijo que la amaba, la mina entró, tiraron y ahora el wn se está comiendo a la skar #LaResistenciaLulo #GranHermanoCHV pic.twitter.com/nNvHZtQA2N October 16, 2023