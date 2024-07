FOTO – Jorge Aldoney confirma fin de su relación con Skarleth Labra

30 de Julio de 2024

Los ex chicos reality mantuvieron un vínculo amoroso durante ocho meses e incluso estaban viviendo juntos.

Luego de varios días de especulaciones sobre un posible quiebre, Jorge Aldoney salió a confirmar que junto a Skarleth Labra pusieron fin a su relación amorosa.

La ahora ex pareja se conoció a mediados de 2023 mientras participaban de la primera temporada de Gran Hermano Chile. Un programa de telerrealidad en el que comenzaron siendo amigos, pero que con el paso de los meses terminaron convirtiéndose en algo más.

Sin embargo, luego de ocho meses de relación y convivencia, los ex chicos reality comenzaron a dar indicios de un distanciamiento a través de sus redes sociales.

Jorge Aldoney confirma el quiebre de su relación con Skarleth Labra

Todo comenzó el fin de semana, cuando algunos usuarios alertaron que Jorge Aldoney y Skarleth Labra ya no se seguían a través de Instagram. Además, de algunos que se dieron cuenta que la bailarina ya no tenía fotos en su perfil junto al ex Míster Mundo Chile.

Sin embargo, el término de su vínculo fue confirmado durante el lunes por el propio Jorge, quien entregó la noticia a través de su cuenta de X sin dar mayores detalles al respecto.

“Fue una hermosa historia de amor, la mejor que he tenido. Yo me quedo con eso y nada más voy a decir”, escribió Aldoney, aunque más tarde eliminó el tweet.

A esto se suma que, hace unos días, la también apodada Skar, había mencionado en una transmisión en vivo que ambos dejarían de vivir juntos.

“Sí, Merengue se va a ir a vivir solita”, expresó el modelo.

Esto, junto a la explicación de la joven de 19 años, que reveló que la constante convivencia no les permitía disfrutar de tiempo de calidad.

“Cuando uno vive junto, lo que pasa es que te ves en la mañana, te ves en la noche, te ves tantas veces que no ocupas tiempo de calidad con la persona. No te vas a comer un helado, no te vas a una cita…”, comentó.

Para obtener mayor información EL DÍNAMO se puso en contacto con Jorge Aldoney, pero no hubo respuestas de su parte.