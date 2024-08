¿El mejor pagado de la historia? Nano Calderón negocia ingreso a nuevo reality de Canal 13

22 de Agosto de 2024

En Zona de Estrellas indicaron que Nano Calderón recibió una millonaria oferta para sumarse al reality de Canal 13

Hernán Calderón Argandoña, hijo de Raquel Argandoña y conocido como Nano, volvió a la palestra mediática, luego que subiera imágenes en Canal 13, donde estaría en conversaciones para sumarse a su nuevo reality, llamado Palabra de Honor.

En una de las fotos subidas en sus redes sociales, Nano Calderón expresó: “Cómo que agua y no me tienen Coca Zero, empezamos mal. Están todos en el canal locos porque estoy sentado aquí”.

Esta no sería primera vez que el hermano de Kel Calderón habría recibido ofertas para sumarse a este tipo de programas, ya que expresó con anterioridad que ya fue tentado, asegurando que “la primera vez, por el puro nombre que tenía el reality, dije paso. Las otras veces sí lo pensé porque me dijeron que era de competición”.

“Igual estando dentro hay que tener mucha paciencia con tanto hueón. Me echarían al toque”, planteó.

Por su parte, en Zona de Estrellas indicaron que Nano Calderón recibió una millonaria oferta para sumarse al reality de Canal 13, convirtiéndose así en el participante mejor pagado de este tipo de producciones, ya que se le ofreció un pago de $120 millones por un mes en el encierro.