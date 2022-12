Kel Calderón envió sentido mensaje de Navidad “para todos los que estarán extrañando a alguien”

25 de Diciembre de 2022

La influencer pasó la Navidad en medio de la división de su familia y con la pena latente por la muerte de su abuela.

Por El Dínamo

Raquel Calderón Argandoña, más conocida como Kel Calderón o simplemente Kel, influencer y celebridad chilena, entregó un sentido mensaje de Navidad, marcado por las pérdidas y la división sufrida por su familia durante el último tiempo.

En sus historias de Instagram, la licenciada en derecho de 31 años publicó un texto en donde reflexionó sobre las fiestas, pensando en quienes no lo pasan bien por distintas razones.

“Para todos los que esta Navidad estarán extrañando a alguien, las condiciones no son las mejores o tienen personas que ya no están, les mando un abrazo fuerte. No les desearé magia, pero sí una noche en calma”, escribió.

El mensaje publicado por Kel Calderón. INSTAGRAM

La división de la familia Argandoña

Kel Calderón está viviendo esta Navidad en medio de la división que enfrenta su familia, la que se desató luego que su hermano, Nano Calderón, atacara con un arma blanca a su padre, el abogado Hernán Calderón, en agosto de 2020.

Desde entonces la influencer permanece distanciada de su madre, la animadora Raquel Argandoña, y de su hermano.

A estos problemas se sumó el doloroso fallecimiento de Eliana de la Fuente, ocurrido en mayo de 2021. La madre de Raquel y abuela de Kel era un pilar fundamental de la familia y su partida aún no es superada, especialmente por su nieta.