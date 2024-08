Sin acuerdo prenupcial: los detalles del divorcio de Jennifer Lopez con Ben Affleck el día de su segundo aniversario

22 de Agosto de 2024

Los datos entregados por diversos medios aseguran que no alcanzaron a pasar su segundo aniversario juntos.

Compartir

Tras meses de rumores, Jennifer Lopez confirmó las especulaciones y le pidió el divorcio a su esposo Ben Affleck, luego de dos años de matrimonio.

La cantante presentó la solicitud en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, en una fecha que coincidió con su aniversario de boda, que se celebró en Georgia durante el 2022. Junto con esto, diversos medios locales revelaron detalles que precisaron que la pareja no tenía un acuerdo prenupcial.

Los detalles que se conocen sobre el divorcio de Jennifer Lopez con Ben Affleck

Según consignó el medio TMZ, aunque se haya registrado ahora la petición, la fecha en la que Jennifer Lopez estableció en el documento legal para separarse de su pareja se remonta a unos meses antes, concretamente al pasado 26 de abril.

Lo anterior quiere decir que la intérprete de On The Floor y el actor estadounidense no llegaron a celebrar su segundo aniversario de matrimonio, que fue en julio.

Pero esto no es todo, ya que el portal también reveló que la artista hizo todo este proceso sin un abogado, demostrando que ella sola podía para enfrentar la situación.

Sin embargo, algo que también captó la atención fue la ausencia de un acuerdo prenupcial. Sobre esto, destacaron que Lopez habría renunciado a la manutención legal, pidiéndole al juez que también se le negara este beneficio a Affleck.

Esta escandalosa ruptura ocurre mientras que ambos tienen a la venta su casa en Beverly Hills, y mientras que el también productor ya cuenta con otra residencia en Brentwood.