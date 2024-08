VIDEO – Mirna Schindler sepulta candidatura de Max Luksic: “No le creo nada”

25 de Agosto de 2024

La periodista dio cuenta de los maltratos que vivió en Canal 13 por parte de sus superiores e incluso de sus colegas.

Mirna Schindler recordó su traumática salida de Canal 13, donde debió recurrir a la Justicia, apuntando a la responsabilidad de Max Luksic en la situación, quien en la actualidad es candidato a alcalde por Huechuraba.

La periodista estuvo en Todo va a estar Bien de Vía X, donde dio cuenta de los maltratos que vivió en la estación privada por parte de sus superiores e incluso de sus colegas, aseverando que su paso por Canal 13 “fue ingrato, sufrí traición, maltrato laboral de personas que nadie se lo imaginaría”.

Ante esto, Eduardo de la Iglesia le preguntó si votaría por Max Luksic si viviera en Huechuraba, ante lo cual Mirna Schindler fue tajante: “Jamás, porque no le creo nada. Yo creo que él pensó: cuál es el juguete nuevo, y el juguete nuevo se llama elección de Huechuraba, lo veo así”.

“Para mí una persona que no cumple su palabra, no puede ser un buen político. Cuando tú dices que lo que dijiste, no lo dijiste, cómo puede ser un buen político, cómo puedes decir yo soy la generación del recambio en materia política”, argumentó la periodista.

En esta línea, Schindler recalcó que “yo tuve que demandar a Canal 13 para que me pagaran dos sueldos completos. Te despiden de la noche a la mañana, después de que te dijeron que no te iban a despedir”, cuestionando el trato recibido en medio de su salida.