VIDEO – “Cámaras de mentiras”: Anita Alvarado las emprendió contra el alcalde Carter luego del robo de su camioneta

1 de Septiembre de 2024

Anita Alvarado afirmó que el alcalde de Las Florida, Rodolfo Carter, mandó a instalar "cámaras de seguridad de mentira" en la comuna.

Su cuenta en Instagram empleó Anita Alvarado para criticar al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y la seguridad en la comuna, luego de que desconocidos robaron su camioneta estacionada frente a su hogar.

La ex geisha chilena se mostró indignada tras ser víctima del delito y aseguró que las cámaras de seguridad instaladas en la comuna para resguardar a los vecinos son “de mentira”.

En el video que compartió con sus seguidores, el rostro de televisión contó que el viernes “tenía la camioneta estacionada acá en Jardín Alto y se la robaron (…) Tengo que ser una agradecida de Dios, porque la verdad es que todavía tengo los pies y las manos buenas, soy tremenda hocicona y soy buena vendedora, así que puedo todavía trabajar“.

Lo que dijo Anita Alvarado sobre el alcalde Rodolfo Carter

“Estoy bien, mis hijos están bien“, dijo luego Anita Alvarado, quien no dudó en responsabilizar al jefe comunal, Rodolfo Carter, por la presencia de “cámaras de seguridad de mentira“.

“El municipio gastó mucho dinero en poner cámaras (…) Carter gastó mucho dinero en poner estas cámaras que finalmente no se le avisa a la gente que todos los meses hay que pagar esas cámaras. En realidad no hay cómo hacerles seguimiento“, manifestó la ex geisha.

“Es mentira que en La Florida hay seguridad, no hay nada de seguridad (…) Ni para lágrimas me da, porque solo da importencia“, cerró Alvarado.

Mira a continuación el video que compartió Anita Alvarado y en el que critica duramente al alcalde de La Florida.