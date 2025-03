Los argumentos de la UDI para resistirse a una primaria con Rodolfo Carter y Ximena Rincón que tensionan a Chile Vamos 

Actualizado el 26 de Marzo de 2025

A pesar de que RN y Evópoli se han manifestado a favor de una primaria presidencial “acotada” ante la negativa de Kaiser y Kast, en la UDI buscan blindar a Matthei y apuntan a llevar a su abanderada directamente a primera vuelta.

Compartir

Resignados. Así parecen estar en Renovación Nacional (RN) ante la reiterada negativa de la UDI de llevar a Evelyn Matthei, candidata única de Chile Vamos, a una primaria legal junto a Ximena Rincón (Demócratas) y Rodolfo Carter (IND).

Desde que fue proclamada como abanderada, Matthei ha insistido en la necesidad de una “primaria amplia”, desde Demócratas y Amarillos, hasta el Partido Republicano y las nuevas fuerzas de derecha, el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano.

El llamado de la candidata, sin embargo, no encontró buena recepción en José Antonio Kast y Johannes Kaiser, abanderados de los republicanos y los nacional libertarios, respectivamente. Ambos, en reiteradas ocasiones, han manifestado su intención de ir directo a la primera vuelta de noviembre argumentando que el proyecto político que representan es distinto al de Chile Vamos, por lo que no se justificaría ir a primarias.

Así las cosas, quienes se han mostrado abiertos —y han presionado a Chile Vamos— para participar en una primaria de oposición son Rodolfo Carter y Ximena Rincón.

En el caso del ex alcalde de La Florida, la intención de su entorno es que se le invite formalmente a participar de la primaria en calidad de independiente. El mismo Carter ha dicho ser un valor importante para Chile Vamos y ha tratado de instalarse como un liderazgo en la coalición, pese a que su figura genera reparos especialmente en el gremialismo.

Rincón, por su parte, ya ha sostenido reuniones formales con las directivas de la UDI y RN, encabezadas por Guillermo Ramírez y Rodrigo Galilea, respectivamente. Según transmiten fuentes de Demócratas, partido que encabeza la senadora por el Maule, los esfuerzos del colectivo están en acordar con Chile Vamos un “marco programático” con el cual puedan sentarse a negociar en función de las primarias y la lista parlamentaria.

Resistencia de la UDI a la primaria “amplia” en Chile Vamos

Sin embargo, hoy en Chile Vamos ven lejana la posibilidad de entablar una primaria. La razón, dicen fuentes del conglomerado, es la reticencia que ha mostrado la UDI a una primaria “sin objetivo”.

En el gremialismo aseguran que el principal objetivo de la primaria es reducir la dispersión de votos, lo que no se cumpliría si es que Kast y Kaiser deciden ir directamente a la primera vuelta.

“El objetivo de la primaria es evitar la dispersión de candidatos. Si hacemos una primaria y después tenemos tres candidatos igual, eso no tiene sentido”, dijo a EL DÍNAMO el vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton.

Sumado a eso, hay otros argumentos que esgrime la UDI para rechazar las primarias. Uno de ellos es que Carter ha expresado su intención de competir por un cupo en la senatorial de Valparaíso, en caso de no vencer a Matthei.

Dicha circunscripción renueva sus cinco escaños en la elección parlamentaria de este año. Y en Chile Vamos ya tienen definidos los cupos: por RN se presentarán los diputados de la región, Andrés Longton y Camila Flores, mientras que la UDI presentará la dupla de Andrés Celis, diputado ex RN, y María José Hoffmann, ex candidata a la gobernación de Valparaíso.

En ese contexto, fuentes del gremialismo transmiten que uno de los temores es que la primaria presidencial termine siendo una vitrina para Carter quien también mantiene conversaciones con el Partido Republicano para competir por la senatorial en caso de que Chile Vamos no le otorgue el cupo.

Por otro lado, en la UDI no ven un beneficio “claro” para Matthei al enfrentarse a Rincón. A pesar de que en Demócratas albergan la esperanza de sumarse a Chile Vamos en la presidencial y parlamentaria, lo cierto es que hay sectores del gremialismo que siguen percibiendo “grandes diferencias” en lo político con el partido que lidera Rincón. Y, por otra parte, en privado parlamentarios UDI sostienen que Rincón no es fuerte electoralmente —no atrae votos, en otras palabras— por lo que Matthei no tendría beneficio en enfrentarse a ella en una primaria. Por el contrario, en el gremialismo piensan que sería “puro desgaste”.

Visión contraria tienen en RN, donde aseguran que una primaria le vendría bien al sector y a Matthei en el sentido de obtener mayor visibilidad e impregnar de cierta “frescura” a la campaña que hoy, aseguran en el partido de la estrella tricolor, parece estar estancada.

“A nosotros las primarias nos gustan como ejercicio democrático. Creemos además que puede ser un momento de movilización de gente”, sostuvo hace unos días el timonel de RN, Rodrigo Galilea, postura a la que sumó el recientemente asumido presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz.

En el partido, además, insisten en el precedente que dejó el ex presidente Sebastián Piñera en 2017 cuando fue a primarias con Manuel José Osandón y Felipe Kast, a pesar de ya haber tenido un periodo a su haber y ser el líder indiscutido de la coalición.

Pese a exponer estos argumentos, en RN ven con resignación la posición de sus pares de coalición. “No veo posibilidades que la UDI se abra a una primaria”, sentencia un integrante de la comisión política de RN a EL DÍNAMO.