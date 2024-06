El ninguneo de Evelyn Matthei a la opción presidencial de Carter: “No lo veo prendiendo”

27 de Junio de 2024

La jefa comunal le bajó el perfil a las acciones llevadas a cabo por su par de La Florida para enfrentar la delincuencia, calificándolo de "efectista".

Evelyn Matthei (UDI), alcaldesa de Providencia, le bajó el perfil a la opción presidencial de su par de La Florida, Rodolfo Carter, a días que el ex militante gremialista expresara su deseo de ser parte de las primarias para elegir al abanderado de Chile Vamos.

Matthei estuvo en radio Infinita, donde se le preguntó si se “imaginaba” a Rodolfo Carter en La Moneda.

Ante esto, la principal carta presidencial de la oposición sostuvo que “no lo tengo claro, yo creo que no, no sé, yo creo que no, pero puede que sí (…) Son percepciones que es difícil darle un nombre”.

En esta línea, cuestionó las acciones llevadas a cabo por Carter para combatir la delincuencia, como la destrucción de las ampliaciones ilegales en algunas casas de La Florida.

“Siento que tendría que… por ejemplo, el tema de la destrucción de las casas narco que no era una destrucción de la casa sino de la ampliación, ahí sí tuvo un alza pero que duró poquito”, apuntó.

Matthei profundizó su análisis, calificando al jefe comunal de “efectista”, ya que “creo que la gente entiende cuando hay políticas que son sostenidas, que son serias… yo me pregunto ahora, por ejemplo, qué pasa con ese batallón que anunció, un batallón antidrogas que estaba a cargo de una generala… bueno, no hemos sabido más de eso”.

Ante esto, la alcaldesa de Providencia aseveró que “a mí me ha pasado muchas veces que llevo un candidato a diputado o a alcalde que yo creía que iba a prender, y a Rodolfo Carter por ahora no lo veo prendiendo”.